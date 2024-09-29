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Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte ilginç ceza! Yolcular para kazanmayı beklemiyordu: "Bacağını ovuyordum sadece"

29.09.2024 10:55
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Uçağa binen Galli çift, kalkıştan yalnızca dakikalar sonra montların altına saklanıp cinsel ilişkiye girdi. Yan koltuktaki bir yolcu da bu anları kameraya kaydetti. Uçakta cinsel ilişki anları sosyal medyada hızla viral oldu. Mahkeme çifte ilginç bir ceza verdi: Cinsel ilişkiye şahit olan yolcular, çiftten para alacak!

Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte ilginç ceza! Yolcular para kazanmayı beklemiyordu: "Bacağını ovuyordum sadece"

Tenerife'den Bristol'a giden uçakta yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Galler'in Rhondda Cynon Taf kentinden oldukları öğrenilen çift, montları üst üste yığıp gizli saklı şekilde cinsel ilişkiye girdi.

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UÇAKTAN İNİNCE POLİSLER KARŞILADI

Bradley Smith (22) ve Antonia Sullivan (20) çiftini diğer yolcular ihbar etti. Çiftin arkasında annesiyle oturan bir genç, annesine Bradley'in cinsel organını gördüğünü söyledi. Uçak Bristol Havaalanına indiğinde indirilen çifti polisler karşıladı.

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"SEVGİLİMİN BACAĞINI OVUYORDUM"

Bristol Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Bradley Smith ve Antonia Sullivan "kamu ahlakını bozmaktan" suçlu bulundu. Sullivan başta cinsel ilişkiye girdiklerini inkar edip "Sadece erkek arkadaşımın bacağını ovuyordum" dedi.

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CEZALARI BELLİ OLDU

Smith'e 300 saat toplum hizmeti cezası verilirken, tam zamanlı bir bakım görevlisi olan Sullivan'a 270 saat ceza verildi.

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CİNSEL İLİŞKİYİ GÖRENLERE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Ayrıca çiftin, uçakta bulunan ve olaya tanık olan üç kişiye 100 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

Ekran görüntüsü 2024-09-29 102958Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki uçak
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