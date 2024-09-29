Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte ilginç ceza! Yolcular para kazanmayı beklemiyordu: "Bacağını ovuyordum sadece"

Tenerife'den Bristol'a giden uçakta yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Galler'in Rhondda Cynon Taf kentinden oldukları öğrenilen çift, montları üst üste yığıp gizli saklı şekilde cinsel ilişkiye girdi.
Bradley Smith (22) ve Antonia Sullivan (20) çiftini diğer yolcular ihbar etti. Çiftin arkasında annesiyle oturan bir genç, annesine Bradley'in cinsel organını gördüğünü söyledi. Uçak Bristol Havaalanına indiğinde indirilen çifti polisler karşıladı.
Bristol Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Bradley Smith ve Antonia Sullivan "kamu ahlakını bozmaktan" suçlu bulundu. Sullivan başta cinsel ilişkiye girdiklerini inkar edip "Sadece erkek arkadaşımın bacağını ovuyordum" dedi.
Smith'e 300 saat toplum hizmeti cezası verilirken, tam zamanlı bir bakım görevlisi olan Sullivan'a 270 saat ceza verildi.
Ayrıca çiftin, uçakta bulunan ve olaya tanık olan üç kişiye 100 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.