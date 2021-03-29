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Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havacılık sektörü tamamen katı kurallar çerçevesinde ilerler. Uçuş görevlilerinin sefer sırasında uyması gereken kuralla büyük bir titizlikle şekillendirilmiştir. Mesai saatleri kesin olarak belirli olmayan bu meslek çoğu kişinin çocukluk hayalidir. Sizler için uçuş görevlilerinin uyması gereken kuralları araştırdık.

Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle aslında gezginler büyük bir darbe aldı. Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması seyahat etmeyi sevenlerin adeta elini kolunu bağladı. Seyahat etmeyi özleyenler için uçuş görevlilerinin uyması gereken konuları derledik.

KAMBUR DURUMAK YASAKTIR

Uçuş görevlileri ayakta çok fazla zaman harcarlar, bu da özellikle uzun uçuşlarda sırt ağrısı çekmelerine neden olabilir. Kabinde servisi yaparken bile kambur durmamaları gerekiyor. Kambur duruş bir an için onları sırt ağrısından kurtabilir ancak bu duruşun tamamen profesyonellikten uzak bir görünüme neden olduğu düşünüyor. Havaalanında veya üniforma giydikleri herhangi bir yerde kambur durmalarına izin verilmez. Bazı havayollarında da ellerin ceplerinde veya kollarının birbirine geçmesiyle ilgili kısıtlamalar vardır.

AĞIR PARFÜM KULLANMALARINA İZİN VERİLMEZ

Havacılık endüstrisinde hijyen çok katıdır ve uçuş görevlilerinin her zaman düzenli görünmesi gerekir. Üstelik hangi parfümü kullandıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ağır kokulu bir parfüm yolcuları rahatsız edebileceği için kesinlikle kullanılmaz.

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KORİDORDA KOŞMAK

Uçuş görevlileri sefer sırasında en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak kısa süreli uçuşlarda bunu çok hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekir. Hızlı hareket etmelerine rağmen hiçbir zaman koridorda koşmalarına izin verilmez.

YEME-İÇME

Kabin memurlarının da insan olduğu gerçeğinden yola çıkarak beslenme ihtiyaçları da vardır. Ancak bu yolcuların önünde gerçekleştirmeleri yasaktır. Çoğu uçakta mutfaklar kabinden bir perde ile ayrılır. Tuvalete gidip perdenin çekildiğini görürseniz, bu uçuşunuzdaki uçuş görevlilerinin öğle yemeği molası veya gece yemeklerini verdikleri anlamına gelir.

KULAKLIK KULLANMALARINA İZİN VERİLMEZ

Yanınızda ağlayan bir bebeğiniz veya yüksek sesli bir konuşmacınız varsa, kulaklıklarınızı takıp gürültüyü iptal etmek cazip gelebilir. Uçuş görevlileri bunu yapamaz. Kabindeki her şeyi duyabilmeleri gerekir ve aslında acil durumları, tuvalet dumanı ve yolcu çağrılarını gösteren özel seslere sahiptirler. Ayrıca, lisanslarını yenilediklerinde tıbbi muayeneleri sırasında bir kulak testine de tabi tutulurlar.

FAZLA TAKI TAKMALARI YASAKTIR

Bu, havayolundan havayoluna değişen bir kuraldır, ancak çok büyük ve gösterişli yüzükler veya kolyeler yasaktır. Yalnızca bir veya 2 yüzük, küçük bir kolye ve gizli küpeler gibi küçük ve farklı mücevherler takmalarına izin verilir. Büyük halkalar veya sallanan küpeler, bazı ekipmanları kullanmalarını engelleyebilir, bu nedenle bu bir güvenlik sorunu olabilir. Piercing ve burun halkaları söz konusu değil.

Takı konusuna ek olarak zaman uçuşlar için önemlidir. Uçağa ulaşmak, binmek, servisi başlatmak ve inmek için zamanı bilmeleri gerekir. Uçuş görevlilerinin her zaman saat takması zorunludur. Özellikle bu saatlerin analog olmasına dikkat edilir. Dijital saat kullanmaları da serbesttir ancak çantalarında daima ikinci bir saat taşımaları gerekir.

BAHŞİŞ KABUL EDEMEZLER

Uçakta olmak, lokantada olmakla aynı şey değildir. Bahşiş kabul etmelerine izin verilmiyor çünkü orada bulunmalarının ana nedeni herkesi güvende tutmaktır. Yiyecek ve içecek servisi ikinci sırada geliyor.

MAKYAJSIZ GÖRÜNÜM TAMAMEN YASAK

Kadın uçuş görevlilerinin uçağa makyajsız olarak binmelerine izin verilmez. Aynı şekilde dikkat çeken ve ağır bir makyajla gelmeleri de tamamen yasaktır. Makyaj doğal görünmelidir.

MANİKÜR

Manikür, yolcularla çok etkileşim içinde oldukları için uçuş görevlileri için çok önemlidir. Bu yüzden tırnakları her zaman kısa, temiz, düzgün ve bakımlı olmalıdır. Hatta bazı şirketlerin manikürün ne renk olması gerektiğine dair kuralları vardır, çılgın renkler veya uzun şekiller yoktur ve siyah oje de kullanılmaz.

ETEK BOYU

Eteğin uzunluğu birçok havayolu için çok önemlidir. Kadın uçuş görevlilerinin diz seviyesinden daha kısa etekleri ya da elbiseleri olamaz.

SES TONU

Her zaman, seslerinin tonu kusursuz olmalıdır. Kadırgada yüksek sesle konuşamazlar, özellikle gece uçuşlarında ışıkların kapalı olması gerektiğinde ve insanlar uyurken ses tonlarına dikkat etmeleri gerekir. Çığlık atmalarına da izin verilmiyor. Aksanlardan veya argo sözcüklerden kaçınmaları gerekiyor ve her zaman iyi davranışlar sergilemeleri isteniyor.

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