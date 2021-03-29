Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle aslında gezginler büyük bir darbe aldı. Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması seyahat etmeyi sevenlerin adeta elini kolunu bağladı. Seyahat etmeyi özleyenler için uçuş görevlilerinin uyması gereken konuları derledik. KAMBUR DURUMAK YASAKTIR Uçuş görevlileri ayakta çok fazla zaman harcarlar, bu da özellikle uzun uçuşlarda sırt ağrısı çekmelerine neden olabilir. Kabinde servisi yaparken bile kambur durmamaları gerekiyor. Kambur duruş bir an için onları sırt ağrısından kurtabilir ancak bu duruşun tamamen profesyonellikten uzak bir görünüme neden olduğu düşünüyor. Havaalanında veya üniforma giydikleri herhangi bir yerde kambur durmalarına izin verilmez. Bazı havayollarında da ellerin ceplerinde veya kollarının birbirine geçmesiyle ilgili kısıtlamalar vardır. AĞIR PARFÜM KULLANMALARINA İZİN VERİLMEZ Havacılık endüstrisinde hijyen çok katıdır ve uçuş görevlilerinin her zaman düzenli görünmesi gerekir. Üstelik hangi parfümü kullandıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ağır kokulu bir parfüm yolcuları rahatsız edebileceği için kesinlikle kullanılmaz.

Beyin yakan soru: Uçuş süreleri gidişte ve dönüşte neden değişiyor? KORİDORDA KOŞMAK Uçuş görevlileri sefer sırasında en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak kısa süreli uçuşlarda bunu çok hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekir. Hızlı hareket etmelerine rağmen hiçbir zaman koridorda koşmalarına izin verilmez. YEME-İÇME Kabin memurlarının da insan olduğu gerçeğinden yola çıkarak beslenme ihtiyaçları da vardır. Ancak bu yolcuların önünde gerçekleştirmeleri yasaktır. Çoğu uçakta mutfaklar kabinden bir perde ile ayrılır. Tuvalete gidip perdenin çekildiğini görürseniz, bu uçuşunuzdaki uçuş görevlilerinin öğle yemeği molası veya gece yemeklerini verdikleri anlamına gelir. KULAKLIK KULLANMALARINA İZİN VERİLMEZ Yanınızda ağlayan bir bebeğiniz veya yüksek sesli bir konuşmacınız varsa, kulaklıklarınızı takıp gürültüyü iptal etmek cazip gelebilir. Uçuş görevlileri bunu yapamaz. Kabindeki her şeyi duyabilmeleri gerekir ve aslında acil durumları, tuvalet dumanı ve yolcu çağrılarını gösteren özel seslere sahiptirler. Ayrıca, lisanslarını yenilediklerinde tıbbi muayeneleri sırasında bir kulak testine de tabi tutulurlar.