Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle aslında gezginler büyük bir darbe aldı. Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması seyahat etmeyi sevenlerin adeta elini kolunu bağladı. Seyahat etmeyi özleyenler için uçuş görevlilerinin uyması gereken konuları derledik.
Uçuş görevlileri ayakta çok fazla zaman harcarlar, bu da özellikle uzun uçuşlarda sırt ağrısı çekmelerine neden olabilir. Kabinde servisi yaparken bile kambur durmamaları gerekiyor. Kambur duruş bir an için onları sırt ağrısından kurtabilir ancak bu duruşun tamamen profesyonellikten uzak bir görünüme neden olduğu düşünüyor. Havaalanında veya üniforma giydikleri herhangi bir yerde kambur durmalarına izin verilmez. Bazı havayollarında da ellerin ceplerinde veya kollarının birbirine geçmesiyle ilgili kısıtlamalar vardır.
Havacılık endüstrisinde hijyen çok katıdır ve uçuş görevlilerinin her zaman düzenli görünmesi gerekir. Üstelik hangi parfümü kullandıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ağır kokulu bir parfüm yolcuları rahatsız edebileceği için kesinlikle kullanılmaz.
Uçuş görevlileri sefer sırasında en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak kısa süreli uçuşlarda bunu çok hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekir. Hızlı hareket etmelerine rağmen hiçbir zaman koridorda koşmalarına izin verilmez.
Kabin memurlarının da insan olduğu gerçeğinden yola çıkarak beslenme ihtiyaçları da vardır. Ancak bu yolcuların önünde gerçekleştirmeleri yasaktır. Çoğu uçakta mutfaklar kabinden bir perde ile ayrılır. Tuvalete gidip perdenin çekildiğini görürseniz, bu uçuşunuzdaki uçuş görevlilerinin öğle yemeği molası veya gece yemeklerini verdikleri anlamına gelir.
Yanınızda ağlayan bir bebeğiniz veya yüksek sesli bir konuşmacınız varsa, kulaklıklarınızı takıp gürültüyü iptal etmek cazip gelebilir. Uçuş görevlileri bunu yapamaz. Kabindeki her şeyi duyabilmeleri gerekir ve aslında acil durumları, tuvalet dumanı ve yolcu çağrılarını gösteren özel seslere sahiptirler. Ayrıca, lisanslarını yenilediklerinde tıbbi muayeneleri sırasında bir kulak testine de tabi tutulurlar.
Bu, havayolundan havayoluna değişen bir kuraldır, ancak çok büyük ve gösterişli yüzükler veya kolyeler yasaktır. Yalnızca bir veya 2 yüzük, küçük bir kolye ve gizli küpeler gibi küçük ve farklı mücevherler takmalarına izin verilir. Büyük halkalar veya sallanan küpeler, bazı ekipmanları kullanmalarını engelleyebilir, bu nedenle bu bir güvenlik sorunu olabilir. Piercing ve burun halkaları söz konusu değil.
Takı konusuna ek olarak zaman uçuşlar için önemlidir. Uçağa ulaşmak, binmek, servisi başlatmak ve inmek için zamanı bilmeleri gerekir. Uçuş görevlilerinin her zaman saat takması zorunludur. Özellikle bu saatlerin analog olmasına dikkat edilir. Dijital saat kullanmaları da serbesttir ancak çantalarında daima ikinci bir saat taşımaları gerekir.
Uçakta olmak, lokantada olmakla aynı şey değildir. Bahşiş kabul etmelerine izin verilmiyor çünkü orada bulunmalarının ana nedeni herkesi güvende tutmaktır. Yiyecek ve içecek servisi ikinci sırada geliyor.
Kadın uçuş görevlilerinin uçağa makyajsız olarak binmelerine izin verilmez. Aynı şekilde dikkat çeken ve ağır bir makyajla gelmeleri de tamamen yasaktır. Makyaj doğal görünmelidir.
Manikür, yolcularla çok etkileşim içinde oldukları için uçuş görevlileri için çok önemlidir. Bu yüzden tırnakları her zaman kısa, temiz, düzgün ve bakımlı olmalıdır. Hatta bazı şirketlerin manikürün ne renk olması gerektiğine dair kuralları vardır, çılgın renkler veya uzun şekiller yoktur ve siyah oje de kullanılmaz.
Eteğin uzunluğu birçok havayolu için çok önemlidir. Kadın uçuş görevlilerinin diz seviyesinden daha kısa etekleri ya da elbiseleri olamaz.
Her zaman, seslerinin tonu kusursuz olmalıdır. Kadırgada yüksek sesle konuşamazlar, özellikle gece uçuşlarında ışıkların kapalı olması gerektiğinde ve insanlar uyurken ses tonlarına dikkat etmeleri gerekir. Çığlık atmalarına da izin verilmiyor. Aksanlardan veya argo sözcüklerden kaçınmaları gerekiyor ve her zaman iyi davranışlar sergilemeleri isteniyor.
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