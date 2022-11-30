Ücretsiz eş anlamlısı nedir? Ücretsiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ücretsiz kelimesi Arapça kökenli "ucret" kelimesinden türetilmiştir. Arapça kökenli ücret kelimesine eklenen "+sIz" ekiyle türetilen bu kelime Türkçeleştirilmiştir ve Türkçe olarak kabul edilir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelime, Türk dilinin farklı medeniyetlerden aldığı kelimelere örnek kelimeler arasında yer alır. Uzun yıllardır kullanılan ve dilimize yerleşmiş olan ücretsiz kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Bir karşılık ödemeden alınan

Parasız olarak

Ücretsiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen ve kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını değişmeyen ve bozmayan kelimelerdir. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı, fakat anlam bakımından aynı olma özellikleri ile bilinir. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş, müradif, sinonim kelimeler olarak da adlandırılır. Sözler arasında anlam birliği olma durumunu karşılayan eş anlamlılık, aynı zamanda dilimizin sözcük açısından zengin bir dile sahip olduğunu da gösterir.

Hem karşılık almadan çalışma hem de bir karşılık vermeden alınan eşya anlamlarında kullanılabilen ücretsiz kelimesinin eş anlamı olan kelimeler tam anlamıyla ücretsizle aynı anlamı karşılamazlar. Benzer anlamları karşıladıkları için cümlenin bağlamına göre ücretsiz yerine ücretsizin eş anlamlısı olarak sayılabilen kelimeler kullanılabilir. Türkçede eş anlamlılık durumunda benzer anlamı karşılayan kelimeler de eş anlamlı kelime olarak sayılabilir. Yaygın bir şekilde kullanılan bu kelime ile aynı anlama gelen eş anlamlıları yazılış ve okunuş olarak birbirinden farklıdır. Ücretsiz eş anlamlısı olarak sayılabilecek kelimeler:

Bedava

Caba

Beleş

Ücretsizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ücretsiz kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ücretsizle tam olarak aynı anlamı karşılamasalar da benzer bir anlam birliği mevcuttur. Bu nedenle cümlenin anlamına ve kelimenin kullanım alanına göre ücretsizin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Bu kelimeler cümle içinde doğru bağlamda ve anlamda ücretsiz yerine kullanıldıkları zaman cümlede anlatım bozukluğu yaşanmayabilir. Ücretsiz yerine en sık kullanılan eş anlamlısı bedava kelimesidir. Bedava kelimesi de dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir ve ücretsiz ile benzer anlama gelir. Eş anlamlı kelimelerin anlaşılması için örneklendirilmeleri önemlidir. Ücretsizin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: