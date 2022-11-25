Takip eş anlamlısı nedir? Takip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Takip kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "izleme, peşinden gitme" gibi anlamlara gelen "taʿḳīb" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski zamanlarda "izlemek" anlamında kullanılan kelime günümüzde farklı anlamlarda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre takip kelimesinin karşıladığı anlamlar şu şekildedir:

Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme

Ardından gitme ya da gelme

Kovuşturma

İzinden gitme, uyma, izleme

Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.

Takip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuş bakımından farklı anlam bakımından ise aynı olan ve cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan eş anlamlı kelimelerden bir ya da bir kaçı genellikle yabancı dillerden dilimize girmiş ve konuşma dilinde kullanımı yaygınlaşmış olan kelimelerdir. Arapça kökenli bir kelime olan takip dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Takip kelimesi ile aynı manayı taşıyan takip eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Takip kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

İzleme

İzlem

Kovuşturma

Bu kelimeler aynı cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında anlamda değişiklik oluşturmaz. Ancak aynı cümle içerisinde anlamdaş kelimelerin bir arada kullanımı cümle ve anlam bozukluğuna sebep olabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanırken hem kelimelerin ve cümlenin bağlamı kontrol edilmelidir hem de aynı anlama gelen kelimeler cümle içinde birlikte kullanılmamalıdır.

Takibin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle kullanımı Türkçede kullanılan etkili bir kelime öğrenme ve pekiştirme yöntemidir. Eş anlamlı kelimeleri örnek cümleler ile birbiri yerine kullanarak hem kullanım alanlarını daha çabuk kavrayabilir hem de farklı kelimeler kullanarak kelime hazinemizi geliştirebiliriz. Takibin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan örnek cümleler şöyle sıralanabilir: