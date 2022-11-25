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Takip eş anlamlısı nedir? Takip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takip kelimesi yetişmek, yakalamak ya da bulma amaçlı birinin arkasından gitme, izleme gibi anlamlara geldiği gibi farklı anlamlarda da kullanılır. Arapça kökenli olan takip kelimesi Türkçede kullanılan birçok kelime gibi eş anlamı olan sözcüklerden biridir. Takibin eş anlamlısı kelimeler birden fazla olup cümle içinde birbiri yerine kullanıldığında anlatım bozukluğuna yol açmaz. Yazılı ve sözlü iletişimde sık kullanılan bir sözcük olan takibin eş anlamlıları nedir?

Takip eş anlamlısı nedir? Takip kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Takip kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "izleme, peşinden gitme" gibi anlamlara gelen "taʿḳīb" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde eski zamanlarda "izlemek" anlamında kullanılan kelime günümüzde farklı anlamlarda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre takip kelimesinin karşıladığı anlamlar şu şekildedir:

  • Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
  • Ardından gitme ya da gelme
  • Kovuşturma
  • İzinden gitme, uyma, izleme
  • Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.
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Takip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuş bakımından farklı anlam bakımından ise aynı olan ve cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan eş anlamlı kelimelerden bir ya da bir kaçı genellikle yabancı dillerden dilimize girmiş ve konuşma dilinde kullanımı yaygınlaşmış olan kelimelerdir. Arapça kökenli bir kelime olan takip dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Takip kelimesi ile aynı manayı taşıyan takip eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Takip kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • İzleme
  • İzlem
  • Kovuşturma

Bu kelimeler aynı cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında anlamda değişiklik oluşturmaz. Ancak aynı cümle içerisinde anlamdaş kelimelerin bir arada kullanımı cümle ve anlam bozukluğuna sebep olabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanırken hem kelimelerin ve cümlenin bağlamı kontrol edilmelidir hem de aynı anlama gelen kelimeler cümle içinde birlikte kullanılmamalıdır.

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Takibin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle kullanımı Türkçede kullanılan etkili bir kelime öğrenme ve pekiştirme yöntemidir. Eş anlamlı kelimeleri örnek cümleler ile birbiri yerine kullanarak hem kullanım alanlarını daha çabuk kavrayabilir hem de farklı kelimeler kullanarak kelime hazinemizi geliştirebiliriz. Takibin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan örnek cümleler şöyle sıralanabilir:

  • Kadın sokak arasından geçerken izlendiğini hissetti ve adımlarını hızlandırdı.
  • Polisin hakkında verdiği kovuşturma kararı canını sıkmış olmalıydı.
  • Atatürk’ün fikir ve düşünceleri gençlerin izlemesi gereken en önemli hususlardandır.
  • Bana yetişmek için benim yürüdüğüm yolları izlemeli ve yaşadıklarımı tecrübe etmelisin.
  • Kovuşturma sonrası hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğu anlaşılmış bir nebzede olsa rahatlamıştı.
  • Uzun soluklu bir izlem sonrası kaçırılan çocuğun izlerine ulaşıldı.
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