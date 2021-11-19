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Üçüncü (Sol) ittifak geliyor! Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti harekete geçti

19.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin erken seçim çağrıları ve yüzde 50+1'le ilgili tartışmalar siyaset kulislerini iyiden iyiyi hareketlendirirken Cumhur ve Millet İttifakı'na alternatif olarak üçüncü bir ittifak geliyor. Sol İttifak olarak da anılması beklenen ittifak için Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti harekete geçtiği iddia edildi.

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor! Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti harekete geçti

Üçüncü ittifak iddiası gündem yarattı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Sol Parti’nin Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak “üçüncü ittifakı kuracakları” kaydediliyor. “Sol İttifak” olarak anılacağı öğrenilen siyasetteki yeni güç birliğinin “parlamento seçimlerine ayrı gireceği” ancak “muhalefetin belirleyeceği ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği” değerlendiriliyor.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEDE DE KONUŞULDU

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 5 Kasım’da Kocaeli’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “ittifaklara kapalı bir parti olmadıklarını” belirterek HDP ile görüştüklerini söylemişti. Baş, “HDP ile bazı konularda benzer düşünmediklerini” vurgulayarak “Temel bir takım yaklaşımlarda ortaklaştıktan sonra yeni bir ittifak mümkün. İttifaklar HDP’yi kapsamalı” değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından Baş, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

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Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu ve Baş’ın parti heyetlerinin de katılımıyla yaptıkları toplantıda gündem maddelerinden biri üçüncü ittifak oldu. Toplantıda seçim sürecinde izlenmesi planlanan yol haritasına ilişkin bilgi veren Baş’ın “yeni kurulacak ittifakın önemine” dikkat çektiği, Kılıçdaroğlu’nun da “sol ittifakın demokrasiye katkı sağlayacağı” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.


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HDP Halkların Demokratik Partisi
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