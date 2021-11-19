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Bülent Arınç Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

19.11.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin kurucu isimlerinden olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Kırgınım ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı" ifadelerini kullandı. AK Parti'den hiçbir zaman ümidini kesmeyeceğini belirten Arınç, "Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" dedi.

Bülent Arınç Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katıldı.

Çağlayan'ın "Kırgın mısınız" sorusuna yanıt veren Arınç, "Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız... AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar... " diye konuştu.

"ERDOĞAN BUNU YAPACAK İNANIYORUM"

"Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli" ifadelerini kullanan Arınç, "Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz. Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" dedi.

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"BANA İFTİRA ATTILAR"

"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm" diye konuşan Arınç, "Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Armağan Çağlayan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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