Uçurumun kenarına kurduğu hamak yırtıldı! 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı

Pepeekeo bölgesinde uçurumun kenarına kurduğu hamağa uzanıp bir arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Mackenzie Rackliff, ölümle nasıl tanıştığını anlattı. Sık sık hamak kurup keyifli vakit geçiren biri olan Mackenzie yine benzer bir gün geçiriyordu. Hamağını kurmuş, kontrol etmiş ve uzanmıştı. Ancak birden hamağı ortadan ikiye yırtıldı ve Mackenzie yere çakılıp yuvarlanarak uçurumdan aşağı süzüldü.

ÖLÜMCÜL YARALAR ALDI

Suyun içinde birkaç dakika bilinçsiz kalan gen kadın neler olduğunu algıladığında var gücüyle kayalıklara yüzmeye çalıştı. Neyse ki onları teğet geçmiş ve suya düşmüştü. Ancak düşerken aldığı yaralar ölümcüldü. Kolu kırılmış, kemiği teninin dışına çıkmış, sırtından derin bir yara almıştı. Kanamasını durdurmak için bikini üstünü kullanan Mackenzie, her şeye rağmen kıyıya ulaşmayı başardı.

ARKADAŞI ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Telefonda konuşmakta olduğu arkadaşı öldüğünü sansa da hava ambulansları 40 dakika içinde Mackenzie'ye ulaşmayı ve onu hastaneye yetiştirmeyi başardı.

Sağlık görevlileri Mackenzie'nin sol kolunu, elini ve boğumlarını kırdığını açıkladı. Ayrıca sekiz omurunu kırmıştı, bu yüzden sırtına iki çubuk ve 10 vida takılması gerekiyordu.

''ÖLÜMLE UFAKTAN TANIŞTIM''

Şimdi ağır hastane masrafları için bağış toplayan Mackenzie, yardım beklerken bilincini kaybetmemek için nasıl çabaladığını anlattı. Pitbull, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj'dan tüm favori şarkılarını mırıldandığını ve kontrolünü kaybetmemek için çabaladığını anlatan genç kadın "Ölümle ufaktan tanıştım ama onu yendim ve hayatımı yaşamaya devam edeceğim" dedi.

