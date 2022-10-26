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''Gördüğüm en acı vaka!'': Metal bir çubuğun üzerine düştü! Alt çenesinden girip ağzından çıktı

26.10.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşanan korkunç kaza yürekleri ağızlara getirdi. Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinin Kheri bölgesindeki Bhulanpur köyünde oynarken, demir çubuğa düşen 8 yaşındaki Taiba'nın öznesi olduğu mucize herkesi şoke etti. Küçük kız, metal çubuk alt çenesinden girip boynunu ve ağzını delmesine rağmen hayatta kalmayı başardı.

''Gördüğüm en acı vaka!'': Metal bir çubuğun üzerine düştü! Alt çenesinden girip ağzından çıktı

4 Ekim'de gerçekleşen korkunç kaza esnasında Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinin Kheri bölgesindeki Bhulanpur köyünde yaşayan Taiba, arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Talihszi çocuk, ne yazık ki çıkıntılı bir demir çubuğun üzerine düştü. Arkadaşları panikle ailesine haber vermek için koştu.

35 DAKİKA SÜRDÜ

Çubuk, Taiba'nın alt çenesini delip ağzından çıktı. Onu olay yerinden hastaneye ulaştırmak için çubuğun bir kısmını kestiler ve küçük kızı akşam saat 6 civarında, Motipur'da bulunan 15 km uzaklıktaki en yakın bölge hastanesine götürdüler. 35 dakika süren zorlu bir ameliyatın ardından, Taiba vücuduna saplanan çubuktan kurtuldu.

ŞANSLIYDI

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Doktor, çubuğun beyne ve nefes borusuna giden kan damarlarını tıkamadığı için şanslı olduğunu söyledi. Ayrıca şans eseri, beyne giden hayati sinirleri ve kan damarlarını da kaçırmıştı. Bu sayede, Taiba sekiz saat içinde yeniden konuşabildi. Operasyonu yöneten Doktor Rajkumar Koli, "Profesyonel hayatımda karşılaştığım en üzücü vakaydı" diye konuştu.

TAMAMEN İYİLEŞMEYİ BEKLİYOR

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Taiba'nın şimdi iyi durumda olduğu, normal bir şekilde konuşup yemek yiyebildiği ve tamamen iyileşmek için istirahat ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaza

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