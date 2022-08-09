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Dansın dozunu ayarlayamadı! Ortanyal yaparken bir anda camdan aşağıya düştü

09.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaa oryantal dans etmek isterken arabanın camından düşen bir kadının videosu kısa sürede popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan kadın dansa kendisini o kadar kaptırdı ki bir anda dengesini kaybettiğini fark etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde kadının düşüş anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın yolculuk yaptığı arabanın yolcu koltuğundan dışarı çıktı. Camın kenarına oturarak dans etmeye başlayan kadın müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı. Açık olan camın kenarına oturan ve oryantal yapmaya başlayan kadın dengesini kaybederek asfalt yola düştü. O anlar başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

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HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

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Dengesini kaybederek kafasını asfalta vuran kadın kısa bir süre sonra ise düştüğü yerde doğruldu. Diğer yolcular yardım etmeyi teklif ettiğinde ise olduğu yerden doğrulan kadın arabasına doğru hareket etti.

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sosyal medya
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