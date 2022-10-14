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  4. Uçuş sırasında köpeğini kucağından indirmesini istediler! Çılgına döndü... Küfürler savurup su şişesi fırlattı

Uçuş sırasında köpeğini kucağından indirmesini istediler! Çılgına döndü... Küfürler savurup su şişesi fırlattı

14.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlanta’dan New York’a hareket eden bir uçakta yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine oturduç Bir başka yolcu tarafından çekilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın uçuş görevlisinin köpeğini kucağından indirmesini söylemesi üzerine çılgına döndü. Koltuğundan ayağa kalkan kadın küfürler yağdırmaya başladı. Hızını alamayan yolcu personele su şişesi fırlattı.

Atlanta-New York rotasında hareket eden yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Metro’nun bildirdiğine göre, Reddit’te yayınlanan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir kadın uçaktaki kabin görevlisinin kucağındaki köpeği indirmesini istemesi üzerine büyük bir öfke nöbeti geçirdi. Bir anda sinirlenerek ayağa kalkan yolcu, uçağın içinde “O zaman kavga edeceğiz” diye bağırmaya başladı. Uçak personeli ve yolcu arasındaki tartışma diğer yolcuların meraklı bakışları altında devam etti.

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UÇAKTAN İNDİRİLDİ

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Köpeğini bırakmak istemediği için eşyalarını toplaması söylenen kadın büyük bir sinirle uçaktan indi. Gideceği yere 12 saat geç kaldığını ifade eden kadın kendisini görüntülediğini fark ettiği yolcunun cep telefonuna doğru bir su şişesi fırlattı. Uçaktan indirilen kadın Atlanta polisi tarafından ifadesine başvurulmak üzere başka bir yere götürüldü. Kadına ilişkin olarak herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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