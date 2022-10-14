Başkalarını cinselliğe teşvik etmek için ülke ülke geziyorlar! “Çokeşliliği yaymak istiyoruz”

Cate ve Darren Wander çifti geleneksel bir şekilde başladıkları ilişkilerini zaman içinde açmaya karar vererek çokeşliliğe yöneldi. Avustralya’da yaşayan çift, çokeşliliğin toplumsal bir tabu olduğunu ve herkesin öğrendiği ilk anda kendilerini damgalamayı tercih ettiğini söyledi. Yaşadıkları ilişki tarzının alışılmışın dışında olduğu için eleştirdiğini ifade eden ikili şimdi tüm dünyada çokeşliliğin normalliğini savunmak için seyahat ediyor. Singapur, Tayland, Malezya, Japonya, Fransa, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelere sadece başkalarıyla cinsel deneyim yaşamak için gittiklerini ifade eden çift, Meksika ve Jamaika’daki lüks tatillerini unutamadıklarını söyledi. Amsterdam’ın hayatlarında bambaşka bir yere sahip olduğunu belirten ikili, Hollanda kültürünün kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

“İLK BAŞTA ÇOK KORKMUŞTUK”

İlk kez çokeşliliği denediklerinde heyecanla beraber korku hissettiğini ifade eden Cate, “Kafamda gerçekten olumsuz bir damgalama vardı. İlk başta çok korkmuştuk. Yetişkin film yıldızları gibi kişiler göreceğimi zannettim. Ancak hiç öyle olmadı. Her kesimden insan vardı. Farklı insanlarla sohbet etmek bana iyi geldi” dedi.

Çokeşliliğin kendi ilişkileri içinde kuralları olduğundan söz eden Darren, “Biz bir takımız ve bir kişinin istemediğini diğeri de istemiyor. Bu bizim kesin kuralımız. Birimizin devam etmek istememesi durumunda tamamen bırakıyoruz. Cinsellik ve çıplaklık önemli değil. Yeni insanlarla tanışmak ve onları anlayabilmek bize iyi geliyor” diye konuştu.



