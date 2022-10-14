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Başkalarını cinselliğe teşvik etmek için ülke ülke geziyorlar! “Çokeşliliği yaymak istiyoruz”

14.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Cate Wander ve 47 yaşındaki kocası Darren yaklaşık 15 yıldır birlikte. İlişkilerinin başında geleneksel bir şekilde yola çıkan ikili evliliklerinin 5. yılında ise çok eşli bir sisteme geçiş yapmak istedi. Açık ilişkilerinin kendilerini değiştirdiğini söyleyen çift şimdi diğer kişilere ilham olmak için dünya turuna çıktı. Cinselliği teşvik etmek isteyen çift ülke ülke gezerek, “Çokeşliliği yaymak istiyoruz” dedi.

Başkalarını cinselliğe teşvik etmek için ülke ülke geziyorlar! “Çokeşliliği yaymak istiyoruz”

Cate ve Darren Wander çifti geleneksel bir şekilde başladıkları ilişkilerini zaman içinde açmaya karar vererek çokeşliliğe yöneldi. Avustralya’da yaşayan çift, çokeşliliğin toplumsal bir tabu olduğunu ve herkesin öğrendiği ilk anda kendilerini damgalamayı tercih ettiğini söyledi. Yaşadıkları ilişki tarzının alışılmışın dışında olduğu için eleştirdiğini ifade eden ikili şimdi tüm dünyada çokeşliliğin normalliğini savunmak için seyahat ediyor. Singapur, Tayland, Malezya, Japonya, Fransa, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelere sadece başkalarıyla cinsel deneyim yaşamak için gittiklerini ifade eden çift, Meksika ve Jamaika’daki lüks tatillerini unutamadıklarını söyledi. Amsterdam’ın hayatlarında bambaşka bir yere sahip olduğunu belirten ikili, Hollanda kültürünün kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

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“İLK BAŞTA ÇOK KORKMUŞTUK”

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İlk kez çokeşliliği denediklerinde heyecanla beraber korku hissettiğini ifade eden Cate, “Kafamda gerçekten olumsuz bir damgalama vardı. İlk başta çok korkmuştuk. Yetişkin film yıldızları gibi kişiler göreceğimi zannettim. Ancak hiç öyle olmadı. Her kesimden insan vardı. Farklı insanlarla sohbet etmek bana iyi geldi” dedi.

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Çokeşliliğin kendi ilişkileri içinde kuralları olduğundan söz eden Darren, “Biz bir takımız ve bir kişinin istemediğini diğeri de istemiyor. Bu bizim kesin kuralımız. Birimizin devam etmek istememesi durumunda tamamen bırakıyoruz. Cinsellik ve çıplaklık önemli değil. Yeni insanlarla tanışmak ve onları anlayabilmek bize iyi geliyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik
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