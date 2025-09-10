Mynet Trend

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Nepal, tarihinin en şiddetli günlerini geçiriyor. Sosyal medyanın yasaklanmasının ardından ülkede protestolar çıktı. Başbakan ve bakanlar istifa ettirildi. Şiddet olayları nedeniyle uçuşlar iptal edildi, bazı mahkumlar hapishaneden kaçtı. Son olarak hükümete yakın bir medya şirketi ateşe verildi. Çalışanlar pencerelerden atlamak zorunda kaldı.

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi
Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bu kararın ardından gençler sokaklara çıktı ve şiddet olayları büyüyerek devam etti.

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye nin gitmeyin dediği ülkede medya binası ateşe verildi 1

HÜKÜMETE YAKIN MEDYA BİNASI ATEŞE VERDİ

Şiddet görüntülerinin dehşete düşürdüğü Nepal'de son olarak hükümete yakın bir medya şirketinin binası göstericiler tarafından ateşe verildi. Medya çalışanları kendilerini pencereden atmak zorunda kaldı.

İşte o görüntüler;

ORDUDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel de devam eden protestolara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Sigdel, barışı ve güvenliği sağlamanın tüm vatandaşların görevi olduğunu vurgulayarak göstericilere diyalog çağrısı yaptı.

Gösterilerde çok fazla can ve mal kaybı olduğunu hatırlatan Sigdel, protestoların durdurulmasını istedi.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada ise birliklerin, gece saatlerinde harekete geçirileceği duyuruldu.

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye nin gitmeyin dediği ülkede medya binası ateşe verildi 2

NELER OLMUŞTU?

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye nin gitmeyin dediği ülkede medya binası ateşe verildi 3

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde tüm havaalanlarının öğle saatlerine kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye nin gitmeyin dediği ülkede medya binası ateşe verildi 4

Mynet'in Sesi
