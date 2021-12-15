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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray üst turu garantiledi, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam edecek

15.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray üst turu garantiledi, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne devam edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu 5'inci maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-2 yendi. Galatasaray bu skorla birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi. Bir diğer Türk takımı Fenerbahçe ise D Grubu'nda Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı lacivertli takım Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Fransız rakibini İstanbul'da ağırlayan Sarı kırmızılı takımın gollerini 12'nci dakika Cicaldau, 30'uncu dakikada Caleta-Car kendi kalesine, 64'üncü dakikada Feghouli ve 83'de de Babel kaydetti.

Marsilya'da ise Milik 68 ve 85'inci dakikalarda topu Galatasaray ağlarına göndermeyi başardı.

Galatasaray maç sonunda 11 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Fransızlar, İstanbul'da aldığı bu mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray

Grubun diğer maçında Lazio da, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

Galatasaray son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile Roma'da karşılacak. Bu maç grup birincisini belirleyecek.

Fenerbahce

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Tiquinho kaydetti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 19'uncu dakikada attığı şut direkten döndü.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt D Grubu'nda 11 puanla zirvede yer alıyor. Olimpiakos ise Fenerbahçe galibiyeti sonrasında puanını 9'a çıkardı. Fenerbahçe topladığı 5 puan sonunda bu sezon Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirdi.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt evinde Belçika takımı Antwerp ile karşılaştı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe 9 Aralık'ta gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt ile Kadıköy'de karşılacak.

İlk 11'ler:

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)

MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 25 Ousseynou Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), A.Camara, Onyekuru (Dk. 46 Rony Lopes), El Arabi (Dk. 81 Tiquinho)

FENERBAHÇE: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Min-Jae Kim, Novak (Dk.78 Szalai), Mert Hakan (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya) , Sosa (Dk. 78 Ferdi), Zajc (Dk. 65 Meyer), İrfan Can (Dk. 65 Pelkas), Rossi, Berisha

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