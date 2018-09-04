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UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül ve 10 Eylül tarihlerinde Rusya ve İsviçre ile oynayacağı maçlar, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yapılacak. 2014 yılında kabul edilen UEFA Uluslar Ligi'nde 55 takım, 2017 UEFA milli takımlar sıralamasına göre 4 lige ayrıldı. Bu ligler ise kendi içlerinde farklı gruplara ayrılacak. Peki UEFA Uluslar Ligi nedir? Ne zaman başlıyor? Gruplar hangileri? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi oldukça merak edilmeye başlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül'de Rusya ve 10 Eylül'de İsviçre ile oynacağı hazırlık maçları, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yapılıyor. UEFA Uluslar Ligi, 2014 yılında kabul edildi ve 2018 Dünya Kupası sonrası başlanması uygun görüldü. UEFA Uluslar Ligi'nde 55 takım yer alıyor. Ve bu takımlar 2017 UEFA milli takımlar sıralamasına başlıca 4 lige ayrılıyor. Bu ligler ise kendi içlerinde gruplara ayrılacak. Türkiye, Rusya ve İsviçre'nin olduğu B liginde 2. grubunda mücadele edecek. Peki UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? UEFA Uluslar Ligi'ndeki gruplar nelerdir?

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlayacak ve şampiyon Haziran 2019'da belli olacaktır. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini alacaktır. UEFA Uluslar Ligi format ve maç programı 4 Aralık 2014 tarihinde onaylandı. Buna göre, 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrılacaktır.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NASIL OLUŞTURULUYOR?

UEFA Uluslar Ligi formatı ve maç programına göre 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrılacaktır. Her grupta takımlar çift devreli lig usulüne göre 6 veya 8 maç yapacaktır. Maçlar her maç haftasında 2 maç olmak üzere Eylül-Kasım 2018 tarihlerinde oynanacaktır.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri 5-9 Haziran 2018 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaşacaktır. Final aşaması tek maçlı eliminasyon sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluşacaktır. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından Aralık 2018 tarihinde belirlenecektir.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

AŞAMA MAÇLAR TARİH
GRUP AŞAMASI 1. MAÇLAR 6-8 EYLÜL
GRUP AŞAMASI 2. MAÇLARI 9-11 EYLÜL
GRUP AŞAMASI 3. MAÇLAR 11-13 EKİM
GRUP AŞAMASI 4.MAÇLAR 14-16 EKİM
GRUP AŞAMASI 5.MAÇLAR 15-17 KASIM
GRUP AŞAMASI 6.MAÇLAR 18-20 KASIM
FİNALLER YARI FİNALLER 5-6 HAZİRAN 2019
FİNALLER ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARI 9 HAZİRAN 2019
FİNALLER FİNAL 9 HAZİRAN 2019

GRUP AŞAMASI KRİTERLERİ

Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır:

1- Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan
2- Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı
3- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı
4- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan deplasman gol sayısı
5- 1ve 4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-4 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 6-10 kriterler uygulanır.
6- Gruptaki gol farkı
7- Gruptaki atılan gol sayısı
8- Gruptaki atılan deplasman gol sayısı
9- Gruptaki galibiyet sayısı
10- Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı
11- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)
12- 2017 UEFA millî takımlar sıralaması

En iyi dört grup üçüncüsünün belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır.

1- Puan
2- Gol farkı
3- Atılan gol sayısı
4- Atılan deplasman gol sayısı
5- Galibiyet sayısı
6- Deplasman galibiyeti sayısı
7- Fair-play puanı
8- 2017 UEFA millî takımlar sıralaması

Lig sıralaması kriterleri

1- Pozisyon
2- Puan
3- Gol farkı
4- Atılan gol sayısı
5- Atılan deplasman gol sayısı
6- Galibiyet sayısı
7- Deplasman galibiyeti sayısı
8- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)
9- 2017 UEFA millî takımlar sıralaması
10- Takım sayısı farklı gruplardan oluşan C Ligi için kriterler:[6]

4 takımlı gruplarda ilk üç sıradaki takımların sıralamasında grup dördüncüsü ile oynanan maçlar dikkate alınmaz. Dördüncü sıradaki takımların sıralamasında tüm maçlar dikkate alınır. A Ligi grup birincileri finallerdeki pozisyonuna göre sıralanır

Genel sıralama
Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde kullanılmak üzere genel sıralama kriterleri

1- A Ligi takımları lig sıralamasına göre 1-12 arası;
2- A Ligi takımları lig sıralamasına göre 13-24 arası;
3- A Ligi takımları lig sıralamasına göre 25-39 arası;
4- A Ligi takımları lig sıralamasına göre 39-55 arası sıralanır.

UEFA ULUSLAR ARASI LİGLERİ

LİG A LİG B LİG C LİG D
Sıra Takım Kat. Sıra Takım Kat. Sıra Takım Kat. Sıra Takım Kat.
1 Almanya 40,747 13 Avusturya 29,419 25 Macaristan 26,486 40 Azerbaycan 17,761
2 Portekiz 38,656 14 Galler 29,269 26 Romanya 26,057 41 Makedonya 17,071
3 Belçika 38,123 15 Rusya 29,258 27 İskoçya 25,662 42 Beyaz Rusya 16,868
4 İspanya 37,311 16 Slovakya 28,554 28 Slovenya 25,148 43 Gürcistan 16,523
5 İngiltere 36,231 17 İsveç 28,487 29 Yunanistan 24,931 44 Ermenistan 15,846
6 Fransa 36,076 18 Ukrayna 28,286 30 Sırbistan 24,847 45 Letonya 15,821
7 İsviçre 34,986 19 İrlanda 28,249 31 Arnavutluk 24,43 46 Faroe Adaları 15,49
8 İtalya 34,426 20 Bosna-Hersek 28,2 32 Norveç 24,208 47 Lüksemburg 14,231
9 Polonya 32,982 21 Kuzey İrlanda 27,127 33 Karadağ 23,912 48 Kazakistan 13,431
10 İzlanda 31,155 22 Danimarka 27,052 34 İsrail 22,791 49 Moldova 13,131
11 Hırvatistan 31,139 23 Çek Cumhuriyeti 27,028 35 Bulgaristan 22,091 50 Lihtenştayn 10,95
12 Hollanda 29,866 24 Türkiye 26,538 36 Finlandiya 20,501 51 Malta 10,87
37 Kıbrıs Cumhuriyeti 19,491 52 Andorra 10,24
38 Estonya 19,441 53 Kosova 9,95
39 Litvanya 18,101 54 San Marino 8,19
55 Cebelitarık 7,55
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