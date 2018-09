UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NASIL OLUŞTURULUYOR?

UEFA Uluslar Ligi formatı ve maç programına göre 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrılacaktır. Her grupta takımlar çift devreli lig usulüne göre 6 veya 8 maç yapacaktır. Maçlar her maç haftasında 2 maç olmak üzere Eylül-Kasım 2018 tarihlerinde oynanacaktır.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri 5-9 Haziran 2018 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaşacaktır. Final aşaması tek maçlı eliminasyon sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluşacaktır. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından Aralık 2018 tarihinde belirlenecektir.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşecektir.