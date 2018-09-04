UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi oldukça merak edilmeye başlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül'de Rusya ve 10 Eylül'de İsviçre ile oynacağı hazırlık maçları, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yapılıyor. UEFA Uluslar Ligi, 2014 yılında kabul edildi ve 2018 Dünya Kupası sonrası başlanması uygun görüldü. UEFA Uluslar Ligi'nde 55 takım yer alıyor. Ve bu takımlar 2017 UEFA milli takımlar sıralamasına başlıca 4 lige ayrılıyor. Bu ligler ise kendi içlerinde gruplara ayrılacak. Türkiye, Rusya ve İsviçre'nin olduğu B liginde 2. grubunda mücadele edecek. Peki UEFA Uluslar Ligi nedir, ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? UEFA Uluslar Ligi'ndeki gruplar nelerdir? UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLIYOR? UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlayacak ve şampiyon Haziran 2019'da belli olacaktır. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini alacaktır. UEFA Uluslar Ligi format ve maç programı 4 Aralık 2014 tarihinde onaylandı. Buna göre, 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrılacaktır.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NASIL OLUŞTURULUYOR? UEFA Uluslar Ligi formatı ve maç programına göre 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrılacaktır. Her grupta takımlar çift devreli lig usulüne göre 6 veya 8 maç yapacaktır. Maçlar her maç haftasında 2 maç olmak üzere Eylül-Kasım 2018 tarihlerinde oynanacaktır. En üst lig olan A Liginin grup birincileri 5-9 Haziran 2018 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaşacaktır. Final aşaması tek maçlı eliminasyon sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluşacaktır. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından Aralık 2018 tarihinde belirlenecektir. Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ AŞAMA MAÇLAR TARİH GRUP AŞAMASI 1. MAÇLAR 6-8 EYLÜL GRUP AŞAMASI 2. MAÇLARI 9-11 EYLÜL GRUP AŞAMASI 3. MAÇLAR 11-13 EKİM GRUP AŞAMASI 4.MAÇLAR 14-16 EKİM GRUP AŞAMASI 5.MAÇLAR 15-17 KASIM GRUP AŞAMASI 6.MAÇLAR 18-20 KASIM FİNALLER YARI FİNALLER 5-6 HAZİRAN 2019 FİNALLER ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARI 9 HAZİRAN 2019 FİNALLER FİNAL 9 HAZİRAN 2019 GRUP AŞAMASI KRİTERLERİ Gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır: 1- Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan

2- Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı

3- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı

4- Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan deplasman gol sayısı

5- 1ve 4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa, 1-4 kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa, 6-10 kriterler uygulanır.

6- Gruptaki gol farkı

7- Gruptaki atılan gol sayısı

8- Gruptaki atılan deplasman gol sayısı

9- Gruptaki galibiyet sayısı

10- Gruptaki deplasman galibiyeti sayısı

11- Fair-play puanı (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 3 puan, sarı + kırmızı kart 4 puan)

12- 2017 UEFA millî takımlar sıralaması En iyi dört grup üçüncüsünün belirlenmesinde sırasıyla aşağıdaki kriterler uygulanır. 1- Puan

2- Gol farkı

3- Atılan gol sayısı

4- Atılan deplasman gol sayısı

5- Galibiyet sayısı

6- Deplasman galibiyeti sayısı

7- Fair-play puanı

8- 2017 UEFA millî takımlar sıralaması