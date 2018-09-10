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Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yayın döneminde Star TV’nin en sevilen dizilerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak merak ediliyor. Dikkat çeken fragmanlarla tanıtımı yapılan Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon dizinin hayranlarını heyecanlandırıyor. İşte “Daha yıkıcı ve sürprizli” olacak olan Ufak Tefek Cinayetler yeni sezondan detaylar...

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz senenin her bölümü heyecanla beklenen en popüler dizilerinden biri Olan Ufak Tefek Cinayetler, bu yayın dönümünde yeni sezonu ile devam edecek. Eylül ayına girilmesi yani yeni yayın döneminin yaklaşması ile de Ufak Tefek Cinayetler dizisinin hayranlarının yeni sezon heyecanı arttı. Peki ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ

Star TV’de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonu ile ilgili ipuçları gelmeye başladı. Çıkan iki fragman yeni sezonun çok daha çarpıcı ve yıkıcı olacağına işaret ediyor. Ancak henüz Star TV’den yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama gelmedi. 2. sezon için hâlâ sadece Eylül’de ibaresi kullanılıyor. Tabii Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun bu hafta içinde cevap bulması bekleniyor.

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK

Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

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EL TURCO SARMAŞIK'A GELİYOR

Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam.

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Edip’in ölümünden sonra Samarşık’ta neler yaşanacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON 2. FRAGMAN


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