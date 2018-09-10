Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz senenin her bölümü heyecanla beklenen en popüler dizilerinden biri Olan Ufak Tefek Cinayetler, bu yayın dönümünde yeni sezonu ile devam edecek. Eylül ayına girilmesi yani yeni yayın döneminin yaklaşması ile de Ufak Tefek Cinayetler dizisinin hayranlarının yeni sezon heyecanı arttı. Peki ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ

Star TV’de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonu ile ilgili ipuçları gelmeye başladı. Çıkan iki fragman yeni sezonun çok daha çarpıcı ve yıkıcı olacağına işaret ediyor. Ancak henüz Star TV’den yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama gelmedi. 2. sezon için hâlâ sadece Eylül’de ibaresi kullanılıyor. Tabii Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun bu hafta içinde cevap bulması bekleniyor.

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK

Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.