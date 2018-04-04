MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölüm izle: Oya tuzağa düştü! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölümü heyecanla izlendi. Star TV'de dün akşam ekrana gelen son bölümden sonra Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi paylaşıldı. Merve'nin Serhan'ın hayatında kim olduğunu öğrenmek için kurduğu sinsi plan işe yarıyor. Serhan'ın ilaç ile uyutan Merve, attığı mesaja kim cevap verecek? Evi başka kim biliyor? Serhan'ın hayatında kim var öğreniyor? Son bölüm sonrasında yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü...

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölüm izle: Oya tuzağa düştü! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölümü geceye damgasını vurdu. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin akıllara durgunluk veren planı ile Serhan'ın hayatında kim var öğrenmeye çalışıyor. Boşanmaktan vazgeçiremediği Serhan'ı telefonunda attığı yardım mesajına koşarak eve gelen Oya, tuzağa düşüyor. Serhan'ı içeceğine ilaç atarak onu uyutan Merve, telefonundan herkese yardım mesajı atar. Serhan, bu evi Taylan ile Mehmet biliyor sadece demişti. Serhan'ın mesajını okuyan Oya ise tuzağa düşüyor. Karşısında Merve'yi gören Oya ne yapacağını şaşırıyor. Bu sahne sonrasında Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü detayları, online izleme bağlantısı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle

Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler. Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. BÖLÜM İLK SAHNE

Ufak Tefek Cinayetler son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Merve, eski haliyle yüzleşiyor. Yeni Merve ile eski Merve'nin tartıştığı sahne, Merve'nin kafasından neler geçtiğine dair izleyiciye fikir veriyor. Eski Merve, yeni haline savaştan vazgeçmemesini, Serhan'ı kaybetmenin herşeyi kaybetmek anlamına geldiğine ikna ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler Ufak Tefek Cinayetler izle ufak tefek cinayetler son bölüm Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı: Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı: Diriliş Ertuğrul'da kim öldü?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın 23. son bölüm izle: Şirin, Sarp'ı gördüğünü söyleyecek mi? (Kadın yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Kadın 23. son bölüm izle: Şirin, Sarp'ı gördüğünü söyleyecek mi? (Kadın yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Reyting sonuçları 3 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yine ezdi geçti!

Reyting sonuçları 3 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yine ezdi geçti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı: Hain kim? (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni bölüm fragmanı: Hain kim? (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. son bölümü izle: Hızır, gerçeği öğrendi! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. son bölümü izle: Hızır, gerçeği öğrendi! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Ayasofya sahnesi! 'O kapıdan ezan sesleriyle gireceğim'

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Ayasofya sahnesi! 'O kapıdan ezan sesleriyle gireceğim'

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed saraydaki haini bulacak mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed saraydaki haini bulacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.