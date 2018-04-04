Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölüm izle: Oya tuzağa düştü! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölümü geceye damgasını vurdu. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin akıllara durgunluk veren planı ile Serhan'ın hayatında kim var öğrenmeye çalışıyor. Boşanmaktan vazgeçiremediği Serhan'ı telefonunda attığı yardım mesajına koşarak eve gelen Oya, tuzağa düşüyor. Serhan'ı içeceğine ilaç atarak onu uyutan Merve, telefonundan herkese yardım mesajı atar. Serhan, bu evi Taylan ile Mehmet biliyor sadece demişti. Serhan'ın mesajını okuyan Oya ise tuzağa düşüyor. Karşısında Merve'yi gören Oya ne yapacağını şaşırıyor. Bu sahne sonrasında Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü detayları, online izleme bağlantısı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.