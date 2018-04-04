Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölüm izle: Oya tuzağa düştü! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 23. son bölümü geceye damgasını vurdu. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin akıllara durgunluk veren planı ile Serhan'ın hayatında kim var öğrenmeye çalışıyor. Boşanmaktan vazgeçiremediği Serhan'ı telefonunda attığı yardım mesajına koşarak eve gelen Oya, tuzağa düşüyor. Serhan'ı içeceğine ilaç atarak onu uyutan Merve, telefonundan herkese yardım mesajı atar. Serhan, bu evi Taylan ile Mehmet biliyor sadece demişti. Serhan'ın mesajını okuyan Oya ise tuzağa düşüyor. Karşısında Merve'yi gören Oya ne yapacağını şaşırıyor. Bu sahne sonrasında Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü detayları, online izleme bağlantısı...
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.
#ufaktefekcinayetler Oya,Tunç’u bulur.” #karşılaşma @ayyapim @startv pic.twitter.com/hfCMU0vjq2— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 3 Nisan 2018
Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…
Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle
Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler. Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!
#ufaktefekcinayetler 23. Bölüm Final sahnesi #karşılaşma @ayyapim @startv pic.twitter.com/qmh3S2pH7H— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 3 Nisan 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. BÖLÜM İLK SAHNE
Ufak Tefek Cinayetler son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Merve, eski haliyle yüzleşiyor. Yeni Merve ile eski Merve'nin tartıştığı sahne, Merve'nin kafasından neler geçtiğine dair izleyiciye fikir veriyor. Eski Merve, yeni haline savaştan vazgeçmemesini, Serhan'ı kaybetmenin herşeyi kaybetmek anlamına geldiğine ikna ediyor.
#UfakTefekCinayetler yeni bölüm ilk sahne! pic.twitter.com/ebuvQINg8x— STAR TV (@startv) 3 Nisan 2018
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