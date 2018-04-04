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Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümden ilk sahne! Merve gençliğiyle yüzleşiyor! 'Bu işin içinden çıkacağız'

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 04.04.2018 01:34 | Son Güncelleme

Star TV'de Salı akşamı son bölümüyle ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 24. yeni bölümünden ilk sahne (sneak peek) yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında, Merve'nin kendi gençliğiyle yüzleşmesi dikkatleri çekiyor. Merve kendisiyle yüzleşmesinde Serhan konusunda atacağı yeni adımları kararlaştırıyor.

Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümden ilk sahne! Merve gençliğiyle yüzleşiyor! 'Bu işin içinden çıkacağız'

Star TV'nin yeni sezona damga vuran ve entrikası eksik olmayan dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 3 Nisan Salı akşamı 23. bölümüyle ekranlara geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Pelin ve Merve cinayetten nasıl kurtulacaklarını çözmeye çalıştı. Merve ve Pelin'in başı büyük derde girerken, kurtulmak için yeni oyunlar kurdular.

Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler'in 24. bölümünden ise ilginç bir sneak peek yayınlandı. Yeni bölüm ilk sahnesinde, Merve kendi gençliğiyle yüzleşerek, Serhan'ı yeniden elde etmenin planlarını yapıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

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