Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı: Cinayet sebebi! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından seyirciler ile paylaşıldı. 4 kadın 4 erkek arasında işlenen cinayetin öncesinde Oya ile Merve arasında büyük savaş resmen başladı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Pelin ve Burcu ile Merve'ye karşı yaptıkları plan, Edip'in son anda gelmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Merve ise bu olay sonrasında Serhan'ın hayatındaki kadının Oya olduğunu öğrenmişti. Şimdi iki tarafta kılıçları çekti. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya ile Serhan, korkusuzca öpüşürken Merve'nin kendilerini izlediklerini farketmiyorlar. Fragmanda Oya'nın kapısında Merve'nin belirmesi ve ikili arasında neler yaşanacak merakla bekleniyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümde Merve ile Oya arasındaki savaş başladı. Merve, Serhan'ın hayatındaki kadın kim öğrenmek istiyor. Oya ise Merve'nin son yaptığının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyerek içinde Burcu ve Pırıl'ın da olduğu bir plan yapar. Fakat hesaba katmadığı bir etken vardır Oya'nın: Edip...