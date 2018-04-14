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Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı: Cinayet sebebi! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 14.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin Oya ile Serhan'ın arasındaki ilişkiyi öğrenmesi ile ikili arasındaki savaş resmen başlamıştı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya ile Serhan, aşklarını dolu dizgin yaşarken Merve onları adım adım takip etmektedir. Fragmanında Merve ile Oya'nın yüzleştiği sahne ise merak uyandırdı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı: Cinayet sebebi! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından seyirciler ile paylaşıldı. 4 kadın 4 erkek arasında işlenen cinayetin öncesinde Oya ile Merve arasında büyük savaş resmen başladı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Pelin ve Burcu ile Merve'ye karşı yaptıkları plan, Edip'in son anda gelmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Merve ise bu olay sonrasında Serhan'ın hayatındaki kadının Oya olduğunu öğrenmişti. Şimdi iki tarafta kılıçları çekti. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya ile Serhan, korkusuzca öpüşürken Merve'nin kendilerini izlediklerini farketmiyorlar. Fragmanda Oya'nın kapısında Merve'nin belirmesi ve ikili arasında neler yaşanacak merakla bekleniyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

'Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölecek?''Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölecek?'

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümde Merve ile Oya arasındaki savaş başladı. Merve, Serhan'ın hayatındaki kadın kim öğrenmek istiyor. Oya ise Merve'nin son yaptığının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyerek içinde Burcu ve Pırıl'ın da olduğu bir plan yapar. Fakat hesaba katmadığı bir etken vardır Oya'nın: Edip...

Bade İşçil'den 'Ufak Tefek Cinayetler' açıklamasıBade İşçil'den 'Ufak Tefek Cinayetler' açıklaması

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, doğum günü partisinde Merve'nin gizlediği sırrı, Tunç'a ne yaptıklarını ortaya çıkarmak ve bunu da partiye gelenlere göstermek istemektedir. Burcu ve Pırıl ile yaptıkları plan son noktasına kadar düzgün bir şekilde ilerlemektedir. Fakat son anda ortaya çıkan Edip, bütün planı bozar. ve rüzgar tersine döner. Merve, Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi resmen öğrenmiştir. Bu da Sarmaşık da büyük bir savaşın başlaması anlamına gelir.

Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda Arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmek zorunda; bizi çok şaşırtacak.

Ufak Tefek Cinayetler 24. son bölümü izle

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

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