Ufak Tefek Cinayetler'in yönetmeninden yeni dizi projesi!

Star'ın Ay Yapım imzalı fenomen dizisi 'Ufak Tefek Cinayetler'i Ali Bilgin ile beraber yöneten Deniz Yorulmazer'in yeni adresi belli oldu. Yorulmazer, 'Ufak Tefek Cinayetler'in 45. bölümde ekrana veda etmesinin ardından, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu NTC Medya ile anlaştı.

'Kırgın Çiçekler', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok uzun soluklu projeye imza atan şirketin 'Yoksul Akraba' kod adlı yeni iddialı dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı dizi etkileyici bir kadın dramını ekrana taşıyacak.

Cast görüşmeleri yeni yıl itibariyle başlayan dizinin kanalı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



