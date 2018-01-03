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Ufak Tefek Cinayetler'e Bond etkisi

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil, Bond kadınlarına dönüştü. Vogue dergisinin Ocak sayısı için kamera karşısına geçen üç güzel, seksi görünümleriyle dikkat çekti.

Ufak Tefek Cinayetler'e Bond etkisi

Ufak Tefek Cinayetler’in başrol oyuncuları Bond kadınlarına dönüşürse? Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil Vogue Dergisi için kamera karşısına geçti, içlerindeki sesksi ve akıllı kadınları açığa vurdu.

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“KADIN KADININ KURDU MUDUR?”
Dizide birbirinin açığını yakalamak için fırsat kollayan kadınları canlandıran Gökçe Bahadır, Tülin Özen ve Bade İşçil, bu kez birbirinin ardını kollayan Bond kadınlarına atıfta bulundu ve kadın dayanışması üzerine çağrıda bulundu. Vogue dergisine verdikleri samimi röportajda oyuncular, gerçek hayatta “kadın kadının kurdudur” mottosundan ziyade kadın dayanışmasına inandıklarını anlattı.

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BADE İŞÇİL'DEN SAMİMİ AÇIKLAMA
Bade İşçil ise dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu erkekler hakkında şöyle bir tespit yapıyor: “Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bade iğrenç derecede zayıfladı.muhtemelen anoroxiya
Merve rolündeki kadın çok başarılı, oya rolündeki de usta zaten diğerler vasat....
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