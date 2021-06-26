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UFO raporu: ABD Savunma Bakanlığı gözlemledikleri cisimlerin bir açıklaması olmadığını duyurdu

26.06.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) beklenen UFO raporunu yayımladı. Raporda, son iki yılda gözlemlenen 144 cisimden sadece birisi için açıklama getiriliyor.

UFO raporu: ABD Savunma Bakanlığı gözlemledikleri cisimlerin bir açıklaması olmadığını duyurdu

Pentagon raporunda, 2004'ten bu yana askeri pilotların gördüğünü söylediği onlarca Tanımlanamayan Uçan Cisim (Unidentified Flying Object - UFO) ile ilgili bir açıklamalarının olmadığı belirtiliyor.

Cuma günü yayımlanan rapora göre, son iki yılda pilotlar toplam 144 kez UFO gördüğünü bildirdi. Ancak bunlardan sadece biriyle ilgili bilgiye ulaşıldı.

Detaylı bilgiye ulaşılamayan diğer nesnelerin ise "dünya dışından olma ihtimalinin olduğu" belirtiliyor.

Raporu, son yıllarda çok sayıda askeri personelin gökyüzünde dengesiz şekilde uçan cisimler gördüğünü bildirmesinin ardından Pentagon'dan ABD Kongresi istemişti.

Bunun üzerine Pentagon, geçen yılın Ağustos ayında Tanımlanamayan Hava Fenomeni Görev Gücü oluşturarak gelen bildirimleri incelemesini istedi.

Ekibin görevi, bildirilen olayları "tespit etmek, analiz etmek ve raporlaştırmak" ve böylece "UFO'ların doğalarına ve geldikleri yere ait derinlikli bilgi edinmek"ti.

Raporda yeni bir şey var mı?

Cuma günü yayımlanan ara raporda, 144 bildirim için "Tanımlanamayan Hava Fenomeni" (unidentified aerial phenomena - UAP) ifadesi kullanıldı. Bu bildirimlerin tümünün, 2004'ten sonra artan bildirimler üzerine iki yıl önce uygulanmaya başlayan resmi bir bildirim mekanizması üzerinden, son iki yılda geldiği belirtiliyor.

Bu bildirimlerden 143'ü için "Olaylara detaylı açıklama getirmek için oluşturduğumuz veri tabanında yeterli bilgi yer almıyor" denildi.

Bu cisimlerin dünya dışından gelmiş olabileceğine dair açık bir belirti görülmediği belirtilen raporda, bu ihtimal yine de göz ardı edilmiyor.

UAP'lerin "tek ve net bir açıklamasının" olmadığı belirtilen raporda, bu cisimlerin Çin ve Rusya'nın geliştirip ABD hava sahasına gönderdiği yeni teknolojiler; çok büyük buz kristalleri gibi doğal atmosfer olayları ya da ABD kurumları tarafından gizlilik dolayısıyla bildirilmeyen ancak radara giren programların parçası olabileceğine dair ihtimaller sıralanıyor.

Açıklayabildikleri tek olayda ise görülen cismin "Güvenlik gerekçesiyle bildirilmemiş, havası sönmekte olan ço kbüyük bir balon" olduğu ifade ediliyor.

Raporun sonunda ise UAP'lerin uçuş güvenliğine ve ABD ulusal güvenliğine tehdit olduğu değerlendirmesine yer veriliyor.

Görev gücü, ara raporun ardından daha fazla veri elde etmek için yeni yollar denediğini, ek fonlarla birlikte araştırmalarını derinleştirerek rapora giren bilgilerin geliştirilebileceğini söyledi.

Rapor Pentagon'da oluşturulan özel bir ekip tarafından yazıldı

Ne gibi kanıtlar var?

Pentagon ilk olarak Nisan 2020'de bir video yayımladı. Videonun ABD Donanması'ndaki askerler tarafından çekildiği açıklandı.

Geçen ay CBS Haber Kanalı'nda yayımlanan 60 dakikalık bir haber programında, iki eski pilotu Büyük Okyanus üzerinde bir nesne gördüklerini, bu uçan nesnenin kendi hareketlerini taklit ettiğini anlatıyordu.

Pilotlardan biri nesneyi "Küçük Tic-Tac'a benzeyen bir şeydi" diye tanımladı. Tic-Tac, Amerika'da bulunan yumurta şeklinde beyaz bir naneli şeker türü.

Eski pilot Alex Dietrich, BBC'ye yaptığı açıklamada da "Tam olarak böyle bir şeye benziyordu ve çok hızlı, çok dengesiz hareket ediyordu. Nereden döneceğini, nereye gittiğini veya nasıl manevra yapacağını kestiremiyorduk" dedi:

"İtiş gücünü de anlayamadık. Dumanı ya da pervanesi yoktu. O şekilde manevra yapabilmesi için gerekli uçuş kontrol yüzeyleri de gözükmüyordu."

https://twitter.com/bbcturkce/status/1255052371492831232?s=20

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