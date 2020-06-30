Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini başarılı bir şekilde canlandıran Ufuk Bayraktar, rol aldığı çok sayıda kaliteli yapımın ardından son olarak ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında eşini aldattığına dair söylentilerin dolaştığı Ufuk Bayraktar eşi tarafından paylaşılan ihanet mesajlarıyla suçlanıyor. Eşinin “Kendi yatağımda aldatıldım.” sözlerinin ardından gözler Ufuk Bayraktar’a çevrildi. Henüz Ufuk Bayraktar tarafından resmi bir açıklama gelmezken eşi, ünlü oyuncunun af dilediği mesajları da internette yayınladı.
Ufuk Bayraktar eşi Merve Bayraktar tarafından ortaya atılan ihanet iddialarıyla sosyal medyanın gündemine düştü. Daha önceleri eşine bağlılığı ve bununla ilgili yaptığı paylaşımlarla hayranları tarafından takdir gören ünlü oyuncu, bu kez hem eşini hem de hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi hayranları, Ufuk Bayraktar’ın konuyla ilgili yapacağı açıklamayı bekliyor. Ufuk Bayraktar mesajları ise sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
İsmi ihanet dedikodularına karışan ünlü oyuncu için “Ufuk Bayraktar nereli?” soruları sorulmaya başlandı. 12 Eylül 1981 doğumlu olan Ufuk Bayraktar, ünlü Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Lise eğitiminin ardından üniversiteye devam etmeyen Bayraktar, o dönemde babasının işlettiği Cihangir’de bulunan Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Bu kafede ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, ilk olarak Zeki Demirkubuz’un Kader ve Bekleme Odası filmlerinde rol aldı. Ardından Nuri Bilge Ceylan ile yolları kesişen Ufuk Bayraktar, İklimler filmindeki rolüyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Çok sayıda başarılı yapımda kendini gösteren Ufuk Bayraktar filmleri arasında Yumurta, Ali’nin Sekiz Günü ve Ayrılık bulunuyor. Ufuk Bayraktar dizileri arasında ise en çok Ezel dizisiyle gündeme geldi. Dizideki Ramiz Dayı karakterini gençliğini canlandıran oyuncu, kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. Ufuk Bayraktar Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir isminde bir oğlu vardır. Ufuk Bayraktar boyu ise 1.78 metredir.
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