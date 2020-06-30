Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini başarılı bir şekilde canlandıran Ufuk Bayraktar, rol aldığı çok sayıda kaliteli yapımın ardından son olarak ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında eşini aldattığına dair söylentilerin dolaştığı Ufuk Bayraktar eşi tarafından paylaşılan ihanet mesajlarıyla suçlanıyor. Eşinin “Kendi yatağımda aldatıldım.” sözlerinin ardından gözler Ufuk Bayraktar’a çevrildi. Henüz Ufuk Bayraktar tarafından resmi bir açıklama gelmezken eşi, ünlü oyuncunun af dilediği mesajları da internette yayınladı.

"Ufuk Bayraktar aldattı” iddiası

Ufuk Bayraktar eşi Merve Bayraktar tarafından ortaya atılan ihanet iddialarıyla sosyal medyanın gündemine düştü. Daha önceleri eşine bağlılığı ve bununla ilgili yaptığı paylaşımlarla hayranları tarafından takdir gören ünlü oyuncu, bu kez hem eşini hem de hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi hayranları, Ufuk Bayraktar’ın konuyla ilgili yapacağı açıklamayı bekliyor. Ufuk Bayraktar mesajları ise sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.