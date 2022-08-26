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Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilginç yorum! "Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim"

26.08.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Ufuk Özkan, annesinin evine yerleşti. Oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı.

Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilginç yorum! "Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim"

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı. Nazan Güneş'ten Eren adında bir oğulları bulunan ikili, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ufuk Özkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen Özkan, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı.

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"İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ OTURUP, KONUŞTUK"

Güneş ile yollarını ayırma kararı hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ufuk Özkan, "Kavga, gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. Onu kabullenme sürecini yaşadık. İki medeni insan gibi oturup, konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik." şeklinde konuştu.
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Ufuk Özkan Oyuncu anne karakteri turu
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