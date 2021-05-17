Uğur Akkuş olay itiraf: Ebru'nun yüzüne bile bakmadım

Eski manken Ebru Şallı, Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş’u ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan ikili nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

Uğur Akkuş açıklamasında şunları söyledi:

"Ben çok yoğun iş seyahatlerinde bulunuyorum. Son zamanlarda Ebru da bana katılmaya başladı. Herkes bizi tatilde zannediyor ama iş için gidiyoruz. Yurtdışında şirketlerim var 67 tane ülke gezdim. Suudi Arabistan’ın Riyad çöllerindeyken birden Ebru Şallı’nın ‘nefes al, nefes ver’ sesini duydum. Gerçekten çöldeydim ama oraya büyük bir otel yapmışlardı iş toplantısındaydım. O otelin spor salonuna indim. Koşu bandındayken bir kadın gördüm pilates yapıyor ama bir yerden de Türkçe konuşuyor birisi… Kadının Türk olduğunu düşündüm yanına gidip ‘Türk müsünüz’ diye sordum. Arap olduğunu öğrendim. Bana ekranı gösterip ‘bu Ebru Şallı çok ünlü Türk sporcu’ dedi.

Ben hemen internette Ebru’yu arattım. Bir sürü iş ile uğraştığını öğrenince ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulundum. Çünkü Arabistan’ın çölünde bir kadın Ebru Şallı’yı tanıyorsa ben de ürünlerini satabilirim diye düşündüm. Menajeriyle görüştük, Ebru ile de iki ay sonra tanışabildik.