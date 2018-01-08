Uğur Arslan, fenomen avına çıkacak!

Sayan ve Arslan'ın bu programı da bir süre sonra format değiştirdi ve 'Seda ve Uğur'la' isimiyle devam etti. Ancak, bu formatta beklentiler karşılanmayında iki isimden iki ayrı program geldi. Seda Sayan, Show TV'de ekrana gelecek 'Seda Sayan'la' programıyla eğlenceli bir fotmata geçiş yapacak.

Seda Sayan'ın Pazartesi günü 15.00'de başlayacak olan yeni programının hemen ardından, saat 18.00'de Uğur Arslan'ın yeni programı 'Uğur'la Fenımen Avı' ekrana gelecek.

Gizli kalmış yetenekler, Türkiye’nin fenomenleri burada keşfediliyor. Uğur Arslan sesine, yeteneğine, becerisine güvenenleri ekranla buluşturuyor. Halkın içinden çıkmış, sosyal medyada fenomen olan kişiler, ilginç buluşlar ve yemekler Uğur’la Fenomen Avı’nda ekrana geliyor!

Eminönü’nün çılgın çiğköftecisi Ali Usta, Uğur’la Fenomen Avı’nın ilk konuğu oluyor. Türkiye’nin konuştuğu fenomen çiğköfteci kendine has tarzı, sunumu ve servisiyle izleyenleri çok güldürecek.

Uğur’la Fenomen Avı, 8 Ocak Pazartesi saat 18.00’de Show TV’de başlıyor.

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