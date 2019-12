Uğur Çiftçi: "Her rakibi aynı görüyoruz"

"ÇOK ŞÜKÜR İYİ GİDİYORUZ"

Çiftçi ligde her rakibi aynı gördüklerini ifade ederek, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal maçımıza hazırlanıyoruz. Ona göre oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz. Büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz. Arkadaşlık, ortam, çalışma iyi olunca her şey bir araya geliyor ve Allah’a çok şükür iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ediyoruz" diye konuştu.