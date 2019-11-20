Uğur Çiftçi: "Her rakibi aynı görüyoruz"

Süper Lig´in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Kayseri maçının hazırlıklarına devam edecek.

UĞUR ÇİFTÇİ: İYİ GİDİŞATIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor’un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Kayseri maçına galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Ligde iyi bir gidişatımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz diye söylememize gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivasspor’u iyi yerlere taşımak istiyoruz" dedi.