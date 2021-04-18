MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uğur Güneş'in partneri Esra Bilgiç oldu

Uğur Güneş'in partneri Esra Bilgiç oldu

18.04.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo'nun başrol oyuncusu Esra Bilgiç, dizi final yapar yapmaz yeni projesiyle gündeme geldi. Bilgiç'in Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol olarak yer alacağı ve yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile partner olacağı öğrenildi.

Uğur Güneş'in partneri Esra Bilgiç oldu

Ramo'nun, final kararı almasının ardından dizinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'ten yeni proje haberi de jet hızında geldi.

Ramo'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun, Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi ile anlaştığı öğrenildi.

esra-bilgic-kanunsuz-topraklar-dizisine-transfer-14073457_7561_o

FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Esra Bilgiç'e, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş eşlik edecek.

Uğur Güneş de Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılır ayrılmaz bu yapımla el sıkışmıştı. (Kaynak: Haberler)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılarTırtıl konvoyu görenleri şaşırttı: İlk bakışta yılan sandılar
Altta kalmadı! Son paylaşımlar olay olduAltta kalmadı! Son paylaşımlar olay oldu
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.