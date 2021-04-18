Uğur Güneş'in partneri Esra Bilgiç oldu

Ramo'nun, final kararı almasının ardından dizinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç'ten yeni proje haberi de jet hızında geldi.

Ramo'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun, Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi ile anlaştığı öğrenildi.

FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Esra Bilgiç'e, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş eşlik edecek.

Uğur Güneş de Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılır ayrılmaz bu yapımla el sıkışmıştı. (Kaynak: Haberler)

