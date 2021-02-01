Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar'da! İşte Kanunsuz Topraklar'ın konusu

Yeni sezonun şimdiden merakla beklenen dizilerinden biri de Kanunsuz Topraklar... Gold Film imzalı diziyi usta isim Faruk Teber yönetecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1939 yılının anlatılacağı FOX'ta ekrana gelecek dizinin tek netleşen oyuncusu Uğur Güneş...

Zülküf Yücel'in kaleminden çıkan dizide kömür madenleri sayesinde zenginleşen Zonguldak'ta bir maden patronu olan Malik beyin kızı Gülfem ve maden işçisi Davut'un arasındaki imkansız bir aşk anlatılacak. Çekimlerinin nisan ayı içinde başlaması planlanan dizi için İstanbul'a Zonguldak platosu kurulacak.

