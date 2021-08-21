Uğur Güneş ve Esra Bilgiç’li Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı

Kanunsuz Topraklar dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı. Fox Tv ekranlarında yayınlacak olan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkıyor. Yaklaşık iki ay önce çekimlerine başlanan dizinin başrollerini Esra Bilgiç ile Uğur Güneş paylaşıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Gold Flim imzasını taşıyan Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

