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Uğur Güneş ve Esra Bilgiç’li Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı

21.08.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’de yayınlanacak olan yeni sezonun iddialı projelerinden Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman görücüye çıktı. Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi 1940’lı yıllarda geçiyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı. Fox Tv ekranlarında yayınlacak olan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkıyor. Yaklaşık iki ay önce çekimlerine başlanan dizinin başrollerini Esra Bilgiç ile Uğur Güneş paylaşıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Gold Flim imzasını taşıyan Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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Beklenen öpüşme gerçekleşiyorBeklenen öpüşme gerçekleşiyor
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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