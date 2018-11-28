MAGAZİN

Uğur Kıvılcım'a büyük vefasızlık

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı. Kıvılcım’ın cenaze törenine aile yakınları katılırken sanat camiasından kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Uğur Kıvılcım'a büyük vefasızlık

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Uğur Kıvılcım son yolculuğuna uğurlandı. 76 yaşında hayatını kaybeden Kıvılcım için ilk tören Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapıldı.

Buradaki törene, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Sahne Direktörü Tolga Yeter, sanatçılar Zihni Göktay, Erhan Yazıcıoğlu, Özgür Kaymak, Emin And, Şehnaz Bölen Taftalı, Şevket Avşar, Feriha Eyüboğlu, Ali Karagöz, Selma Kutluğ, Uğurtan Atakanve sanatçının oğlu Kıvılcım Sezerli ile yakınları katıldı.

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Törende sırasıyla İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Uğur Kıvılcım'ın oğlu Kıvılcım Sezerli, sanatçılar Selma Kutluğ, Zihni Göktay, Uğurtan Atakan, Erhan Yazıcıoğlu söz aldılar. Uğur Kıvılcım'la nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlatarak hatıralarını paylaştılar.

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Daha sonra Uğur Kıvılcım'ın naaşı, cenaze töreni için Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine de Kıvılcım'ın ailesi, sevenleri ve oyuncu arkadaşları katıldı.

76 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına sanat camiasından katılım olmaması dikkat çekti.

Namazın ardından Uğur Kıvılcım'ın naaşı Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürüldü.

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