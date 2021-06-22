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Uğur Yılmaz Deniz'den "10 kilo aldım" diyen Masterchef Tanya'ya bomba yanıt

22.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona hazırlanan Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kilo itirafıyla gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı'ya yanıt bir dönem diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'den geldi.

Uğur Yılmaz Deniz'den "10 kilo aldım" diyen Masterchef Tanya'ya bomba yanıt

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede tanınan Tanya Kilitkayalı geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı.

10 kilo aldığını belirten Tanya yaptığı paylaşıma "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" ifadesini ekledi. Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın bu paylaşımına yorum yağdı.

MasterChef Tanya Kilitkayalı son haliyle olay oldu! &quot;10 kilo aldım!&quot;MasterChef Tanya Kilitkayalı son haliyle olay oldu! "10 kilo aldım!"

Yorumlardan biri de yarışmadan diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'e aitti. Şu sıralar Tanya ile Kıbrıs'ta mekan açmak için kollayı sıvayan Deniz arkadaşına yaptığı yorumla dikkat çekti. Uğur Yılmaz Deniz Tanya'ya "Ama çok yiyorsun" dedi.

Ekran Alıntısı

Bu yorumun üzerine MasterChef Tanya'ya hayranları "Yersen ye, böyle de güzelsin" yorumlarında bulundu.

Bir dönem Uğur Yılmaz Deniz ve MasterChef Tanya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. İkili bu iddialar hakkında açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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