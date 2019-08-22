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Uğur Yücel, Azınlıkta Kaldık ile turnede!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile turneye çıktı. Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu

Uğur Yücel, Azınlıkta Kaldık ile turnede!

Kerki Solfej'in açıkhava programı kapsamında Kuşadası'nda sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı.

"BENİ URFA'DA SEZEN AKSU'YA BENZETTİLER"
Seneler önce bir film çekimi için Urfa'ya gittiğini ve Urfalıların misafirperverliğinden çok memnun kaldığını söyleyen Uğur Yücel oradaki bir anısını da seyircisiyle paylaştı. Yücel, " Bir film çekimi için Urfa'da bulunuyordum. Sağolsunlar çok iyi baktılar bize. Bir gün bir dolma yapıp getirmişler ama içine de isot doldurmuşlar. Hevesle dolmayı yememle yanmam bir oldu. Dudaklarım şişti ağzım yandı konuşamadım bir süre. O halimle Sezen Aksu'ya benzemişim" diyerek alandaki herkesi güldürdü.

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HEM GÜLDÜRDÜ HEM MÜZİK KEYFİ YAŞATTI
Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, yeteneğiyle büyük alkış aldı.

UĞUR YÜCEL İLE SELFİE KEYFİ
İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, enerjisi ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Uğur Yücel gösteri sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sanatçının hayranları Uğur Yücel ile selfie keyfi diyerek espri yaptı.

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azınlıkta kaldık uğur yücel

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