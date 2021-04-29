Uğur Yücel ile Haluk Bilginer'i buluşturan Uysallar dizisine Songül Öden de katıldı

Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Netflix'in kadrosuyla dikkat çeken dizisi Uysallar'ın çekimleri başladı.

Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'i buluşturan dizinin kadrosuna Songül Öden de dahil oldu. Songül Öden ile Haluk Bilginer son olarak Exxen dizisi Şeref Bey'de birlikte rol almışlardı.

Haluk Bilginer daha önce, Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisinde de başrol oynamıştı. Uğur Yücel ise son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol alıyor.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU

Uysallar’ın konusu ise şöyle:

Mimar Oktay Uysal eşi, iki çocuğu ve babasından oluşan ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada ailesi de Oktay’dan gizli kendi dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?

