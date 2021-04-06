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Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda'nın Vahit Bey karakteri Uğur Yücel biyografisi...

06.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryo gereği her hafta yeni hikayelerin anlatıldığı ve yeni isimlerin katıldığı Kırmızı Oda dizisine, bu hafta dahil olan isim başarılı oyuncu Uğur Yücel oldu. Uğur Yücel Kırmızı Oda dizisinde Vahit Bey karakterini canlandıracak. Peki Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda'nın Vahit Bey karakteri Uğur Yücel biyografisi...

Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda'nın Vahit Bey karakteri Uğur Yücel biyografisi...

TV8'de yayınlanan ve senaryo gereği her hafta yeni hikayelerin anlatılıp yeni isimlerin dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine, bu hafta da başarılı oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Kırmızı Oda dizisinde Vahit Bey karakterine hayat verecek olan Uğur Yücel'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yücel, 63 yaşındadır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve 1977 senesinde tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1975-1984 seneleri arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynamıştır. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) isimli filmlerdeki rolleri ile büyük çapta tanınıp beğeni toplamıştır.

Televizyon ekranlarında Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynamıştır. Bu yapımlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini yönetmiştir. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazmış ve Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulunmuştur.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini almıştır. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar isimli Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü'ne sahip olmuştur. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yapmıştır. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül almıştır. 2007 senesinde sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol almış ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın isimli filmi çekmiştir.

UĞUR YÜCEL ROL ALDIĞI FİLMLER

2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2015 Kötü Kedi Şerafettin
2017 İçerde
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1987 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1986 Milyarder
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat

UĞUR YÜCEL ROL ALDIĞI DİZİLER

İçerde 2017, Kudret Sönmez
Familya 2016, Yaşar Beyoğlu
Aramızda Kalsın 2013, Bahattin
Hırsız Polis 2006, Aksak
Aziz Ahmet 1994
Karanlıkta Koşanlar 2001
Alacakaranlık 2003
Canım Ailem 2008, Samim Altın
Aşk ve Ceza 2012,


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Uğur Yücel
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