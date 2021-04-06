Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda'nın Vahit Bey karakteri Uğur Yücel biyografisi...

TV8'de yayınlanan ve senaryo gereği her hafta yeni hikayelerin anlatılıp yeni isimlerin dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine, bu hafta da başarılı oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Kırmızı Oda dizisinde Vahit Bey karakterine hayat verecek olan Uğur Yücel'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Uğur Yücel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yücel, 63 yaşındadır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve 1977 senesinde tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1975-1984 seneleri arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynamıştır. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) isimli filmlerdeki rolleri ile büyük çapta tanınıp beğeni toplamıştır.

Televizyon ekranlarında Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynamıştır. Bu yapımlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini yönetmiştir. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazmış ve Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulunmuştur.