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Ukrayna'da 'Eurovision' krizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'yı temsil etme hakkı kazanan şarkıcının, Rusya'da verdiği konserler nedeniyle yarışmaya katılmasının engellenmesi gündemde.

Ukrayna'da 'Eurovision' krizi

Gerçek adı Anna Korsun olan şarkıcı Maruv, İsrail’in başkenti Tel Aviv'de finali 18 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek olan 64’üncü Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’yı ‘Siren Song’ isimli şarkıyla temsil etme hakkı kazandı. Ancak şarkıcı, Ukrayna ile arasında siyasi gerilim olan Rusya'da konserlerine hala devam etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Ukrayna Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, seçmeleri kazanmasına rağmen Maruv'un Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkeyi temsil etmesine izin verilmeyebileceğini, şarkıcının Rusya'da planlanan tüm konserlerinden vazgeçmesi gerektiğini açıkladı.

"RUSYA KONSERLERİMDEN VAZGEÇMEYE HAZIRIM"

İlk eleştirilerden sonra ‘müziğiyle barış getirmeyi ve halkları birleştirmeyi’ amaçladığını söyleyen şarkıcı Maruv, Eurovision'a katılmasının tehlikeye girmesi üzerine ise geri adım atarak, Rusya'daki konserlerinin tamamından vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu.

2014 yılından bu yana Kırım'ı ziyaret etmediğini de söyleyen şarkıcı, "Ukrayna yasalarını ihlal etmedim. Eurovision'a katılımımla ilgili tüm masrafları da kendim karşılamaya hazırım" dedi. Maruv, yarışmadan adaylığını çekmesi için kendisine baskı uygulandığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Radyo ve Televizyon Kurumunun, ülkenin Eurovision adayıyla ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna 2019 Eurovision Şarkı Yarışması Anna Korsun

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