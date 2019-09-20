Ukrayna'da iki Türk kızını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (21) öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21), hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Can Çökmez ile Buket Yıldız'ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığı, bir süre sonra Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleştiği, tarafların anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Hüsnü Can Ç.'nin tekrar birlikte olmak için Buket Yıldız'la sürekli irtibat kurduğu anlatıldı. UKRAYNA'DAKİ EVLERİNE GİTMİŞ Şüphelinin 16 Aralık 2018'de Buket Yıldız ile yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiğinin belirtildiği iddianamede, burada barışma girişimlerinden sonuç alamadığı, 31 Aralık 2018 tarihinde ise Buket Yıldız'ın Ukrayna'da Zeynep Hüsnübeyi ile birlikte yaşadığı Kharkiv Valentinovskaya sokakta bulunan adresteki eve gittiği kaydedildi. "BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI İSTERSİN, YOKSA ÖLMEK Mİ?"

İddianamede, Buket Yıldız'ın odasında Almanya'da yaşayan Şeref Fehmi A. adlı şahısla internet üzerinden görüntülü konuşması üzerine Hüsnü Can Çökmez’in Yıldız ile tartıştığı, tartışma esnasında ona "Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi" şeklinde sözler söylediği, Yıldız'ın da şüpheliye "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüphelinin evde bulunan siyah saplı bir mutfak bıçağıyla Buket Yıldız'ın boğazını kestiği, ardından evin giriş kapısı civarında da Zeynep Hüsnübeyi'nin boğazını kestiği, her iki maktulün de bu eylemlere bağlı olarak olay yerinde vefat ettikleri anlatıldı. TELEFON VE BİLGİSAYARINI ALIP KAÇMIŞ Daha sonra şüpheli Çökmez’in Buket Yıldız'a ait olan bir adet cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tableti bir valize koyarak olay yerinden ayrıldığının belirtildiği iddianamede, 2 Ocak 2019'da da uçağa binerek Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. BIÇAK VE TABANCAYLA MEZARLIKTA YAKALANDI Ukrayna yetkili makamlarının durumu bildirmesi üzerine Çökmez’in Kurtköy Mezarlığında yakalandığı anlatılırken, yakalandığı esnada üzerinde Türkiye'den temin ettiği bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası bulunduğu bilgisine yer verildi.