Ukrayna’dan çok konuşulan görüntü! 80 yaşındaki adam bavulunun içindekileri sayıp orduya katılmak istedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde bölgeden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ukrayna’da orduya destek olmak isteyen sivil halk cephelerdeki yerini almaya başladı. Günler öncesinde başlayan silah eğitimlerinin sonucunda 7’den 70’e halk Ukrayna direnişinde aktif rol oynamaya başladı. 80 yaşındaki Ukraynalı bir adam torunları için savaşmak istediğini söyleyerek orduya katılma kararı aldı. Yaşlı adamın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede direnişin sembollerinden biri haline geldi.

BAVULUNUN İÇİNDEKİLERİ SAYDI

Torunlarını kurtarmak için orduya katılan yaşlı adam askerlere bavulunda 2 tişört, bir çift ekstra pantolon, diş fırçası ve öğle yemeği için birkaç sandviç olduğunu söyledi. Fotoğrafın nerede çekildiği belli değilken, görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ESKİ FIRST LADY KAYITSIZ KALMADI

Ülkeden patlama ve siren sesleri yüklenirken yaşlı adamın hareketi Ukrayna'nın eski 'First Lady'si Kateryna Yuşçenko'yu duygulandırdı. Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yuşçenko ile evli olan Kateryna Yuşçenko, olay anın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.



