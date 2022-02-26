Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Batı ülkelerine sitem etti! “Bu gecede ölmedik, siz neredesiniz?”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat’ta sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı. Rus saldırılarına rağmen yaşadığı ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayın yaşadığı bölgeden gelişmeleri anlattı. Sabaha kadar bombalanan başkent Kiev’den ayrılmadığını söyleyen gazeteci, şehirde saldırıların sürdüğünü ve zaman zaman sirenlerin çaldığını belirtti.

BATI ÜLKELERİNE SİTEM ETTİ

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova da Twitter'da ülkede yaşanan sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor. Ukrayna'da yaşayan gazeteci Khalilova, 'Ölümün gölgesinden herkese merhabalar' diyerek yaşanan son durumla ilgili hangi noktada olduklarını aktarmaya çalıştı.

Khalilova, ''Ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev'de bu gece de ölmedik. Tüm bombalamalara rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Odessa da bombalanıyor. Sivilleri hedef alarak öldürüyorlar, bu da çarın yeni politikası. Böylece insanlar kaçacak onlar da şehirleri ele geçirecek. Hani Hz. Ali demiş ya 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından duyurun.' Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü özgür insanların sesinin, çarın sesinden daha güçlü olacağına inanıyorum. İyi niyetli Türk halkından gelen dualar, açıklamalar bize güç veriyor. Keşke dünyayı onlar değil de biz fakir halklar yönetseydik.” ifadelerini kullandı.

“SİZ NEREDESİNİZ?”

Bomba seslerinin aralıklı olarak devam ettiğini ancak Ukrayna ordusunun direndiğini ifade eden Khalilova, “Dezenformasyonlara inanmayın, arada evet çok büyük güç farkı var. Ama Ukrayna ordusu ve halkı tüm cephelerde direniyor. Bizim gücümüz silahlarımızda değil, haklılığımızda. Son olarak medeni dünyaya ve politikacılara sesleniyorum; Rus çarı çocukları, kadınları, şehirleri bombalıyor. Siz orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin." dedi.



