Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Batı ülkelerine sitem etti! “Bu gecede ölmedik, siz neredesiniz?”

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Batı ülkelerine sitem etti! “Bu gecede ölmedik, siz neredesiniz?”

26.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş 3. gününde devam ediyor. Ülke genelinde seferberlik ilan edilirken sivil halk bombalardan korunmak için sığınaklara saklanmış durumda. Yoğun bombardıman altındaki Ukrayna’dan son gelişmeleri tün dünyaya aktaran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Batı ülkelerine sert tepki gösterdi. Khalilova, ''Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat’ta sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı. Rus saldırılarına rağmen yaşadığı ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayın yaşadığı bölgeden gelişmeleri anlattı. Sabaha kadar bombalanan başkent Kiev’den ayrılmadığını söyleyen gazeteci, şehirde saldırıların sürdüğünü ve zaman zaman sirenlerin çaldığını belirtti.

BATI ÜLKELERİNE SİTEM ETTİ

gazete1

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova da Twitter'da ülkede yaşanan sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor. Ukrayna'da yaşayan gazeteci Khalilova, 'Ölümün gölgesinden herkese merhabalar' diyerek yaşanan son durumla ilgili hangi noktada olduklarını aktarmaya çalıştı.

Khalilova, ''Ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev'de bu gece de ölmedik. Tüm bombalamalara rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Odessa da bombalanıyor. Sivilleri hedef alarak öldürüyorlar, bu da çarın yeni politikası. Böylece insanlar kaçacak onlar da şehirleri ele geçirecek. Hani Hz. Ali demiş ya 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından duyurun.' Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü özgür insanların sesinin, çarın sesinden daha güçlü olacağına inanıyorum. İyi niyetli Türk halkından gelen dualar, açıklamalar bize güç veriyor. Keşke dünyayı onlar değil de biz fakir halklar yönetseydik.” ifadelerini kullandı.

Savaşın gölgesinde oyuna devam etti! Bombalanan binanın önündeki parkta oynayan çocuk sosyal medyada gündem olduSavaşın gölgesinde oyuna devam etti! Bombalanan binanın önündeki parkta oynayan çocuk sosyal medyada gündem oldu

“SİZ NEREDESİNİZ?”

Bomba seslerinin aralıklı olarak devam ettiğini ancak Ukrayna ordusunun direndiğini ifade eden Khalilova, “Dezenformasyonlara inanmayın, arada evet çok büyük güç farkı var. Ama Ukrayna ordusu ve halkı tüm cephelerde direniyor. Bizim gücümüz silahlarımızda değil, haklılığımızda. Son olarak medeni dünyaya ve politikacılara sesleniyorum; Rus çarı çocukları, kadınları, şehirleri bombalıyor. Siz orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin." dedi.

Ukraynalı futbolcu Vasyl Kravets’in sözleri gündem yarattı! Savaşa girebilmek için futbol kariyerine ara vereceğini söylediUkraynalı futbolcu Vasyl Kravets’in sözleri gündem yarattı! Savaşa girebilmek için futbol kariyerine ara vereceğini söyledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattıYetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı
Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”
Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

24 saat öyle bekledi: Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı!

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.