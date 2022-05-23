Ukrayna tarafından paylaşıldı! Ölen Rus askerlerini soğuk trenlerde saklıyorlar

Ukrayna demiryolu tarafından paylaşılan görüntülerde, 30.000 askerini kaybettiği rapor edilen Vladimir Putin'in askerlerinin cesetlerinin soğutmalı trenlerde saklandığı görülüyor. Ukrayna demiryolu şefi Alexander Kamyshin tarafından paylaşılan görüntüler, Ukrayna'nın ölenlerin cesetlerini nasıl koruduğunu anlatıyor.

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''DAHA İYİ DAVRANIYORUZ''

Görüntülerde konuşan yetkili Ukrayna'nın cesetleri "insancıl hukuka göre, annelere ve eşlere teslim etmek için" koruduğunu belirtirken, Rusya'nın, gerçek kayıpları panik yaratmamak ve tazminat ödememek için ailelerden sakladığını söyledi. Ayrıca "Ölü Ruslara, onların canlı Ukraynalılara davrandığından daha iyi davranıyoruz." dedi.

KAYIPLARI BÜYÜK

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan raporlara göre, Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş yaklaşık 30.000 askerin hayatına mal oldu. Ukrayna'nın resmi istatistikleri, Rusya Devlet Başkanı'nın ayrıca 1.200'den fazla tank, 204 uçak ve 13 tekne kaybettiğini gösterdi.



