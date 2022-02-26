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Ukraynalı futbolcu Vasyl Kravets’in sözleri gündem yarattı! Savaşa girebilmek için futbol kariyerine ara vereceğini söyledi

26.02.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da Sporting Gijon forması giyen Ukraynalı futbolcu Vasyl Kravets, ülkesinin içinde bulunduğu durum karşısında sessizliğini bozdu. Ailesinin ve sevdiklerinin güvenliğinden endişe ettiğini dile getiren Kravets, ülkesini savunmak için savaşa hazır olduğunu söyledi. Silah kullanmasını bilmediğini dile getiren yıldız oyuncu, savaşmak için futbol kariyerine ara vereceğini anlattı.

Radio Marca’ya konuşan 24 yaşındaki sol bek, silah kullanmasını bilmemesine rağmen savaşa gitmek istediğini söyleyerek furbol dünyasındaki en sert adımı attı. Şiddet karşıtı olduğunu dile getiren futbolcu, ülkesini savunmak için bu inancından vazgeçeceğini dile getirdi. Verdiği demeçte Kravets, “Savaşa gitmek istiyorum. Halkıma yardım etmek istiyorum. Çok zor durumdayız. Sivil insanları hastanelerde öldürüyorlar. Rusya'yı suçlamıyorum ama her şeyin sorumlusu Putin. Kimseyle savaşmak istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz.” dedi.

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“TAKIMIMLA KONUŞACAĞIM”

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Ailesiyle sıklıkla telefonda konuştuğunu dile getiren Kravets,”Ailem evden ayrılamıyor. Onlarla her saat konuşuyorum. Oraya gidemiyorum. Ben bir futbolcuyum, nasıl ateş edilir bilmiyorum ama Ukrayna'nın bana ihtiyacı olursa çekinmeden gideceğim. Takımımla konuşacağım bana izin vermelerini isteyeceğim” diye konuştu.

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Ukrayna
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