Savaşın gölgesinde oyuna devam etti! Bombalanan binanın önündeki parkta oynayan çocuk sosyal medyada gündem oldu

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya krizinde, Rus uçakları alçak uçuş yaparak yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. Rus ordusunun saldırısı sonucu birçok bina kullanılamaz hale geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski konu hakkında yaptığı açıklamada şu ana kadar 137 kişinin hayatını kaybederken 300'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurdu.

APARTMANA FÜZE İSABET ETTİ

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen edilen Kiev’den görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun saldırıları sonucunda kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etti. Yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

DUYGUSAL ANLAR ÇOK KONUŞULDU

Ukrayna’dna paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Harabeye dönen evler ve yaralanan insanların görüntüleri kısa sürede Twitter’ın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Kiev’de yıkık bir binanın önündeki parkta oyun oynayan bir çocuğun videosu görenleri duygulandırdı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video binlerce yorum aldı.



