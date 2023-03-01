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  4. Ukraynalı kadın Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 nedeni sıraladı! Sosyal medyada gündem yarattı

Ukraynalı kadın Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 nedeni sıraladı! Sosyal medyada gündem yarattı

01.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yaşayan Ukraynalı bir kadının TikTok’tan yaptığı paylaşım kısa sürede viral olmayı başardı. Ukraynalı kadın tarafından Türk erkekleriyle sevgili olmak için dört nedeninin sıraladığı TikTok videosundaki maddeler herkesin ilgisini çekti.

TikTok’ta ‘da_inna” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türkiye’de yaşayan Ukraynalı bir kadının gönderisi viral oldu. Ukraynalı kadın paylaşımında, “Türk erkekleriyle sevgili olduğunuzda hesabı ödemenize gerek yok, ulaşım araçlarını kullanmanıza gerek yok, dışarıda üşümenize gerek yok ve Tarkan dinlenmenize gerek yok” diyerek dört madde sıraladı. Ardından ise bu maddeleri paylaşımında eğlenceli bir şekilde açıklamaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Ukraynalı kadın paylaşımında, Türk erkekleriyle çıkma nedenlerini ise, “Hesabı öder, arabayı sürer, her zaman montunu veririr ve serenat yapar” sözleriyle açıkladı. Ukraynalı kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

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