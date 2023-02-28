İzmir depremi korku yarattı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İzmir depremine dair açıklamasıyla dikkat çekti... “Uyuyalım mı hocam?”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tetikte yaşamaya başladı. İzmir’in Foça ilçesi merkezli saat 21.22’de gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede panik yaşanmasına neden oldu. İzmir’de yaşanan depremin sonrasında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan harita paylaşarak açıklamalarda bulundu.

“UYUYALIM MI HOCAM?”

Depremin 7 km derinlikte ve 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem. Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu ne önemli, ne de öncü bir deprem. Kaygıya yer yok” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında bir kullanıcının “Uyuyalım mı hocam?” sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Ercan ise takipçisine, “Uyu” cevabını verdi.