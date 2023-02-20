Herkes Japonya’yı örnek gösteriyordu! 9.1 büyüklüğündeki depremde yıkılmayan 2 metrelik bina gündem oldu

6 Şubat sabahında Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerin ardından bölgeye dünyadan ve Türkiye’nin diğer illerinden yardımlar yağarken binlerce bina yerle bir oldu. Erzakların altında arama-kurtarma çalışmaları için dünyanın pek çok bölgesinden ekipler depremden etkilenen 10 ile ulaştı ve görevlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü. Sosyal medyada Japonya’da 9.1 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın görüntüsü gündem olmayı başardı.

ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU

Deprem ülkesi olan Japonya’da yaşanan doğal afetlerin sonrasında binaların yıkılmaması ve can kayıplarının az sayıda olması Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medyanın gözlerinin bir kez daha Japonya’ya çekilmesine neden oldu. Japonya’da yaşanan 9.1 büyüklüğündeki bir deprem sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.