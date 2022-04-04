Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko paylaştı! Sosyal medyada görüntüler gündem yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusunun Ukryana’yı işgalinin 40. günü geride kaldı. Rus lider Putin’in emriyle başlayan askeri hareket, Ukrayna ordusu ve sivil halkın direnişiyle karşılandı. Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinde Rus ordusu saldırılarına devam ediyor. Ukraynalı Milletvekili Oleksiy Goncharenko, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgede yaşananları kendi cep telefonu kamerasından yaptığı kayıtla gözler önüne serdi.

“TORUNUNU DA YARALI BULDUK”

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede gezerken arabanın içinde sadece gövdesi bulunan yaşlı bir kadının cansız bedenine rastladığı anları kayıt altına aldı. Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko torunuyla birlikte ülkesindne kaçmaya çalışan kadının öldürüldüğünü ve kafasının bedeninden ayrıldığını ifade ederek, “Rus güçleri bu insanlara saldırdı. Arabada bulunan yaşlı kadının cansız bedenini görebiliyorsunuz. Ancak kafası yok ve nerede bilmiyoruz. Arabada aynı zamanda torununu da yaralı bir kalde bulduk, durumu gayet iyi” ifadelerini kullandı.



