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Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko paylaştı! Sosyal medyada görüntüler gündem yarattı

04.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ilk ayını geride bıraktı. İki ülke arasındaki barış müzakareleri devam ederken Ukrayna’nın Buça şehrindeki yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, arabanın içinde cansız bedenini bulanan bir kadını gösterdi. Ukraynalı milletvekili yaşlı kadının kafasının Rus ordusu tarafından kesildiğini ve yerini henüz bilmediklerini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusunun Ukryana’yı işgalinin 40. günü geride kaldı. Rus lider Putin’in emriyle başlayan askeri hareket, Ukrayna ordusu ve sivil halkın direnişiyle karşılandı. Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinde Rus ordusu saldırılarına devam ediyor. Ukraynalı Milletvekili Oleksiy Goncharenko, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgede yaşananları kendi cep telefonu kamerasından yaptığı kayıtla gözler önüne serdi.

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“TORUNUNU DA YARALI BULDUK”

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Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede gezerken arabanın içinde sadece gövdesi bulunan yaşlı bir kadının cansız bedenine rastladığı anları kayıt altına aldı. Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko torunuyla birlikte ülkesindne kaçmaya çalışan kadının öldürüldüğünü ve kafasının bedeninden ayrıldığını ifade ederek, “Rus güçleri bu insanlara saldırdı. Arabada bulunan yaşlı kadının cansız bedenini görebiliyorsunuz. Ancak kafası yok ve nerede bilmiyoruz. Arabada aynı zamanda torununu da yaralı bir kalde bulduk, durumu gayet iyi” ifadelerini kullandı.

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