Ülkenin en ünlü kayak bölgelerinden biri: Artan felç oranları ve ölümler... Neyin sebep olduğuna inanamadılar

Fransa’nın Montchavin köyünde yaşayan birçok kişi son yıllarda peş peşe felç geçirdi, nefes alamaz hale geldi ve bazıları hayatını kaybetti. Önceleri bu durumun eski kömür madenlerinden sızan zehirli maddelerden kaynaklandığı düşünüldü. Bazı köylüler ise olayları doğaüstü nedenlere bağlayarak köyün lanetlendiğine inandı. Ancak vakalar artınca uzmanlar devreye girdi ve araştırma başlatıldı.

Köydeki birçok kişiye, sinir sistemini etkileyen ve zamanla felce yol açan ALS (motor nöron hastalığı) teşhisi konuldu. Köyün doktoru Valerie Foucault hastalığın kaynağını bulmak Grenoble’daki bir hastaneden destek alarak araştırmalarını sürdürdü.

10 YILLIK ARAŞTIRMA SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Fransız hükümeti ve Amerikalı nörolog Dr. Peter Spencer’ın da katılımıyla yürütülen 10 yıllık araştırmanın sonunda şaşırtıcı bir sonuca ulaşıldı. Köylülerin sıkça yediği kuzugöbeği mantarlarının sinir hücrelerine zarar verebilecek zehirli maddeler içerdiği tespit edildi.

Bu mantarların hastalığa doğrudan sebep olup olmadığı henüz netleşmedi. Ancak köylüler bu ihtimali ciddiye almaya başladı. Uzmanlar, eski madenlerin etkisinin de olabileceğini belirterek kesin sonuca ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.