Ulu eş anlamlısı nedir? Ulunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçedeki ‘‘uluġ’’ kelimesinden gelen ‘‘ulu’’ sözcüğü, çok büyük, çok değerli, erdemli ve yüce şeyler için kullanılır. Bu kelimenin ilk kez Orhon Yazıtları'nda geçtiği bilinmektedir. Ulu kelimesinin günümüzde karşıladığı anlamlar Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

sıfat Erdemleri bakımından çok büyük, yüce

sıfat Çok yüksek, çok büyük olan (şey)

Ulu kelimesini içeren örnek cümleler:

Binlerce yıllık tarihe sahip olan ulu devletimize layık olmak için elimden geleni yapacağım.

Dedemin bahçesindeki ulu çınar, ailedeki herkesin çocukluğuna tanık olmuştu.

Her Türk genci, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmelidir.

Ulu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Farklı yazılan ancak anlam birliği altında toplanıp anlamı taşıyan sözcükler eş anlamlı olarak adlandırılır. Dilimizde Türkçe ve yabancı kökenli olmak üzere, anlamları aynı olan birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de uludur. Ulunun eş anlamlısı olan kelimeler:

Koca

Şanlı

Yüce

Ulunun eş anlamlısı olan "koca" kelimesi kökleri Eski Türkçeye dayanmakta olan bir kelimedir. Eski Türkçede "ihtiyar" anlamını karşılamak için kullanılan bu sözcük, günümüzde büyük, geniş, iri, yaşlı ya da üstün meziyetleri olan anlamlarına gelmektedir. Şan sahibi ve itibarlı kimseler için kullanılan, ulu kelimesinin eş anlamı olan "şanlı" sözcüğü de Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçedeki "yuça" kelimesinden türeyerek son şeklini alan "yüce" kelimesi ise yüksek, ulvi, ulu anlamlarını ifade etmektedir.

Ulunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ulu eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: