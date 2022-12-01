Ulaşmak eş anlamlısı nedir? Ulaşmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ulaşmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçedeki bitiştirmek, buluşturmak anlamına gelen ‘‘ula-‘’ fiilinin ‘‘ulaş-‘’ şeklinde türemesine dayanır. Geçişsiz fiil olan ulaşmak sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:
- /-e/ Varmak, gelmek
- /-e/ Elde etmek, erişmek.
- /-e/ Yetişmek.
- /-e/ Birbirine katılmak, dökülmek
Ulaşmak kelimesini içeren cümlelere örnek verecek olursak:
- Saatler süren uzun bir yolculuğun ardından kalacakları tatil beldesine ulaştılar.
- Üniversite sınavında ulaştığı başarı, istikrarlı bir çalışmanın sonucuydu.
- Şirketteki toplantıya zamanında ulaşabileceğimi zannetmiyorum.
- İki nehir ulaştıkları denizde kavuşuyordu.
Ulaşmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi
Dilimizde aynı anlama sahip olan sayısız kelime vardır. Anlamları aynı olan bu kelimeler için eş anlamlı ifadesi kullanılır. Anlamdaş olan kelimeler farklı yazılıyor olmalarına rağmen anlam birliği çatısı altında buluşurlar. Bu sayede farklı yazılsalar da benzer ve aynı anlamları taşıdıkları için cümlelerde birbirleri yerine geçebilirler. Dilimizde bir kelimenin birden fazla sinonim kelimesi yani eş anlamlısı olabilir. Ulaşmak kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler ulaşmakla aynı anlamı taşırlar. Dikkat edilmesi gereken nokta, cümle içinde ulaşmanın kullanıldığı anlam doğrultusunda eş anlamlıları seçmektir. Doğru anlamda ve bağlamda kullanılan eş anlamlılar cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar ve anlamı çeşitlendirirler. Ulaşmak eş anlamlısı fazla olan kelimelerden biridir. Ulaşmanın eş anlamlısı olan sözcükler:
- Aksetmek
- Baliğ olmak
- Bulmak
- Dayamak
- Dayanmak
- Değmek
- Erişmek
- Gelmek
- Girmek
- Gitmek
- Göndermek
- İdrak etmek
- İktiran etmek
- İnmek
- Kavuşmak
- Mazhar olmak
- Muvasalat etmek
- Nail olmak
- Tutmak
- Uzanmak
- Varmak
- Vasıl olmak
- Yansımak
- Yetişmek
- Yetmek
Ulaşmak eş anlamlısı olan bu sözcüklerden "aksetmek, baliğ olmak, mazhar olmak" gibi kelimeler Arapça kökenlidir. Ancak geri kalan tüm eş anlamlıları Türkçe kökenlidir. Yukarıda listede verilen kelimeler farklı anlamlara sahip olmasının yanı sıra aralarındaki ortak özellik, hepsinin "ulaşmak" anlamında birleşmesidir.
Ulaşmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler
Ulaşmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:
- Günden güne artan güzelliği, kraliyetin her bir köşesine aksetmiş, herkes tarafından bilinir hâle gelmişti.
- Çalışmalarının yetişmesi şafak vaktini buldu.
- Hemen hemen elliye dayanmakta olan yaşıyla yolu çoktan yarıladı.
- Güneşin yüzüne değmesiyle birlikte usulca gözlerini açtı.
- Bana olan borcun bugünden itibaren beş yüz bine baliğ oldu.
- Sakarya Nehri, İç Anadolu’dan kuzeye doğru yönelerek Karadeniz’e dökülür.
- Boyu yeterince uzun olmadığı için kapı ziline erişemiyordu.
- Bu sırra mazhar olanları araştırıp bulun, hepsini sorguya almamız gerekiyor.
- Anneannemin yurt dışından gelen dayım için hazırladığı sofrada eksik olan tek şey kuş sütüydü.
- Evliliklerinin yirminci yılını idrak ettiklerinde bile hâla ilk günkü gibi birbirlerini seviyorlardı.
- En güzel doğum günüm yirminci yaşıma girdiğim gündü.
- Bu yolun nereye gittiğini bilmiyorum sadece navigasyonu takip ediyorum.
- Eski zamanlarda devlet büyüklerinin güvercinlerle haber göndermesini her zaman garipsemişimdir.
- Ay ışığı altında sadece yakınımızı seçerek ilerlediğimiz bu yolun sonunda kubbeli, kalın duvarlı bir iç avluya vasıl olduk.
- Öğrencilerdeki cep telefonu kullanımı ilkokul seviyesine kadar indi.
- Yürüdüğümüz ıssız yolun meydana kavuşmasını umuyorduk.
- Gece olmadan evvel yola koyulması, evini tutması ve erkenden uyuması gerekiyor.
- Kırılabilecek eşyalarımı kedimin uzanamayacağı bir yere koydum.
- Hangi durakta ineceğimi, gideceğim yere nasıl varacağımı bilmiyorum.
- Ailenin yol açtığı skandallar gösterilen çabalara rağmen gizlenemedi, basına yansıdı.
- Nefes nefese kaldım ama nihayetinde trene yetiştim.
- Yedi yaşına yeten çocuk mektebe gitmeye hazırdı.
- Konuşmaların ve tartışmaların hazin bir sona iktiran etmiş olduğu tatsız bir gerçekti.