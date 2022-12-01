Ulaşmak eş anlamlısı nedir? Ulaşmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ulaşmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçedeki bitiştirmek, buluşturmak anlamına gelen ‘‘ula-‘’ fiilinin ‘‘ulaş-‘’ şeklinde türemesine dayanır. Geçişsiz fiil olan ulaşmak sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

/-e/ Varmak, gelmek

/-e/ Elde etmek, erişmek.

/-e/ Yetişmek.

/-e/ Birbirine katılmak, dökülmek

Ulaşmak kelimesini içeren cümlelere örnek verecek olursak:

Saatler süren uzun bir yolculuğun ardından kalacakları tatil beldesine ulaştılar.

Üniversite sınavında ulaştığı başarı, istikrarlı bir çalışmanın sonucuydu.

Şirketteki toplantıya zamanında ulaşabileceğimi zannetmiyorum.

İki nehir ulaştıkları denizde kavuşuyordu.

Ulaşmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimizde aynı anlama sahip olan sayısız kelime vardır. Anlamları aynı olan bu kelimeler için eş anlamlı ifadesi kullanılır. Anlamdaş olan kelimeler farklı yazılıyor olmalarına rağmen anlam birliği çatısı altında buluşurlar. Bu sayede farklı yazılsalar da benzer ve aynı anlamları taşıdıkları için cümlelerde birbirleri yerine geçebilirler. Dilimizde bir kelimenin birden fazla sinonim kelimesi yani eş anlamlısı olabilir. Ulaşmak kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler ulaşmakla aynı anlamı taşırlar. Dikkat edilmesi gereken nokta, cümle içinde ulaşmanın kullanıldığı anlam doğrultusunda eş anlamlıları seçmektir. Doğru anlamda ve bağlamda kullanılan eş anlamlılar cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar ve anlamı çeşitlendirirler. Ulaşmak eş anlamlısı fazla olan kelimelerden biridir. Ulaşmanın eş anlamlısı olan sözcükler:

Aksetmek

Baliğ olmak

Bulmak

Dayamak

Dayanmak

Değmek

Erişmek

Gelmek

Girmek

Gitmek

Göndermek

İdrak etmek

İktiran etmek

İnmek

Kavuşmak

Mazhar olmak

Muvasalat etmek

Nail olmak

Tutmak

Uzanmak

Varmak

Vasıl olmak

Yansımak

Yetişmek

Yetmek

Ulaşmak eş anlamlısı olan bu sözcüklerden "aksetmek, baliğ olmak, mazhar olmak" gibi kelimeler Arapça kökenlidir. Ancak geri kalan tüm eş anlamlıları Türkçe kökenlidir. Yukarıda listede verilen kelimeler farklı anlamlara sahip olmasının yanı sıra aralarındaki ortak özellik, hepsinin "ulaşmak" anlamında birleşmesidir.

Ulaşmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ulaşmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: