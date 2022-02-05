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Uludağ'da eksi 10 derecede su kuyruğu! Bir kere içen vazgeçemiyor

05.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu lezzeti ve kalitesiyle damaklarda unutulmaz tat bırakıyor. Bu suyun lezzet ve kalitesini bilenler bidonlarını kapıp eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce su doldurmak için bekliyor. Bu suyun kalitesini bildikleri için su doldurmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz'' diyor.

Uludağ'da eksi 10 derecede su kuyruğu! Bir kere içen vazgeçemiyor

Uludağ'da oteller bölgesinde çeşmeden su doldurmak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta saatlerce sıra bekliyor. Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor. Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor. Su dolduranlar soğuk havaya rağmen bu lezzetli sudan vazgeçmiyor. 1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili oluyor.

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AYI ÇEŞMESİNİN SUYU ÇOK KALİTELİ

Bu suyun kalitesini bildikleri için su doldurmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz. Uludağ'da kar var, hava sıcaklığı da 5-10 derece arasında değişiyor. Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

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(İHA)

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