Uludağ Kısa Film Yarışması’nda gala heyecanı yaşanıyor! Teması şimdiden belirlendi

Jüri Başkanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim’in, jüri üyeliklerini ise Enver Gülşen, Dr. Akif Hayta ve Seda Aydoğmuş’un yaptığı yarışmada dereceye giren ilk 3 film ile mansiyona layık görülen 2 film açıklanacak ve eser sahiplerine ödülleri verilecek.

"GENÇ SİNEMACILARI DESTEKLEMEK İSTİYORUZ"

Genç sinemacılara destek vermek ve Türk sinemasına yeni bir soluk getirmek için ‘1’inci Ulusal Uludağ Kısa Film Yarışması’nı düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Korona Günlerinde İnsan Olmak temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Türk sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek maksadıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışması Gala Gecesi ve Ödül Töreni’ne tüm sinemaseverleri bekliyoruz” dedi.

(İHA)



