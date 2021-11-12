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Uludağ Kısa Film Yarışması’nda gala heyecanı yaşanıyor! Teması şimdiden belirlendi

12.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Uludağ Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren isimler, 13 Kasım Cumartesi akşamı Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan gala gecesi ve ödül töreni ile açıklanacak.

Uludağ Kısa Film Yarışması’nda gala heyecanı yaşanıyor! Teması şimdiden belirlendi

Jüri Başkanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim’in, jüri üyeliklerini ise Enver Gülşen, Dr. Akif Hayta ve Seda Aydoğmuş’un yaptığı yarışmada dereceye giren ilk 3 film ile mansiyona layık görülen 2 film açıklanacak ve eser sahiplerine ödülleri verilecek.

"GENÇ SİNEMACILARI DESTEKLEMEK İSTİYORUZ"

kapak iha

Genç sinemacılara destek vermek ve Türk sinemasına yeni bir soluk getirmek için ‘1’inci Ulusal Uludağ Kısa Film Yarışması’nı düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Korona Günlerinde İnsan Olmak temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Türk sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek maksadıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışması Gala Gecesi ve Ödül Töreni’ne tüm sinemaseverleri bekliyoruz” dedi.

(İHA)

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